Русская сталь: металлурги выступили против налоговой инициативы Минфина

Инициатива Минфина несет серьезные риски для экономики, предупреждает ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь». Она объединяет крупнейшие металлургические компании России, пишет «Интерфакс».

Минфин подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Этот документ предполагает, что ставка налога для таких компаний может вырасти с 20% до 25−30%.

В ассоциации «Русская сталь» напомнили, что «закон обратной силы не имеет», а также отметили, что инициатива Минфина нарушает «фундаментальный принцип рыночной экономики», пишет bfm.ru. Металлурги считают, что это может привести к оттоку инвестиций и дестабилизации фондового рынка.

Ранее первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил сказанные им слова о том, что российские металлурги «нахлобучили» бюджет РФ на 100 млрд рублей.