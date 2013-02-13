Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, сообщает ТАСС .

Напомним, правительство России выкупит Сбербанк за деньги Фонда национального благосостояния. Средства должны сформироваться в ФНБ за 12 месяцев, поскольку на данный момент их недостаточно.

На встрече с Мишустиным Греф сообщил, что передача пакета акций Сбербанка от Центробанка под контроль правительства России состоится до годового собрания акционеров.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — подчеркнул Греф.

По его словам, инвестиционное сообщество позитивно восприняло решение о передаче правительству контроля над Сбербанком.

«Для нас был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс 1 акция — от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом. Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер», — разъяснил Греф причину радости.

Михаил Мишустин. kremlin.ru

В свою очередь Мишустин отметил, что электронные сервисы и технологии Сбербанка будут востребованы при построении цифровой платформы государства.

Премьер подчеркнул, что правительство ждет от Сбербанка того, что организация станет еще удобнее для вкладчиков, сообщает РИА «Новости».

«Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь, что мы совместно все эти технологии отработаем», — сказал Мишустин.

Также на встрече отметили, что ФНБ, куда перейдет от ЦБ пакет акций Сбербанка, получит в виде дивидендов кредитной организации значительно больший доход, чем от других нынешних инвестиций.

«Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются», — заверил Греф.

Он подчеркнул важность передачи акций Сбербанка в ФНБ, поскольку «инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния, и, конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании».