Мишустин и Томенко обсудили развитие Алтайского края

Основной темой обсуждения стала реализации программы социально-экономического развития региона, по которой Алтайскому краю ежегодно выделяется порядка миллиарда рублей.

Томенко доложил председателю российского правительства, что, в том числе, благодаря федеральной поддержке за два года создано 1,7 тыс. рабочих мест и привлечены свыше 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Губернатор также сообщил Мишустину о рекордном вводе жилья. Так, в 2021 году построено порядка миллиона квадратных метров, что является максимальным показателем за 20 лет.

В скором времени на территории региона появится возможность проведения сложнейших нейрохирургических операций, добавил Томенко. Это станет возможным благодаря строительству хирургического корпуса краевого центра охраны материнства и детства, которое обойдется в 5,1 млрд рублей.

Глава региона попросил премьер-министра оказать содействие в капремонте инфекционного отделения центра охраны материнства и детства. Мишустин одобрил инициативу.

Строятся и новые школы. С 2018 по 2022 года в Алтайском крае для этой цели построено и оборудовано девять новых зданий на 3,1 тыс. мест. Сейчас в стадии строительства находятся еще 11 образовательных учреждений, из них две планируется запустить в этом году, семь — в 2023-м, оставшиеся две — в 2024-м, уточнил Томенко.

Параллельно реализуется программа капремонта. Он необходим 400 школам. Все работы по ним краевое правительство планируется провести до 2025 года.

По словам губернатора, алтайской промышленности в текущем году несмотря на санкции удалось сохранить производство на уровне 2021-го. По оценке Томенко, поддерживать прошлогодние темпы удастся и в оставшийся период 2022-го, в том числе, благодаря импортозамещению.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин во время визита в Республику Алтай 12 августа провел совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства в РФ.

На совещании в Горном Алтае Михаил Мишустин рассказал, что туры по России с кешбэком в 20% начнутся 25 августа. Кешбэк будут начислять за путешествия с 1 октября по 25 декабря по всей России.