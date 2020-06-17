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17 июня 25°C
Экономика

Мишустин отправил 5 млрд рублей на борьбу Алтайского края с бедностью

Из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы развития Алтайского края направили 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Бедность.
Бедность.
unsplash.com

Общий объем финансирования на 2020−2024 годы составит 5 млрд рублей и 50 млн рублей за счет средств краевого бюджета.

В правительств подчеркивают, что индивидуальная программа подготовлена совместно с министерством труда и социальной защиты РФ, курирующим Алтайский край «в данном вопросе».

Под данным вопросом понимается социально-экономическая «отсталость» Алтайского края.

На что потратят деньги

В 2020 году 303 млн рублей направят на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования.

На докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов потратят 101 млн рублей и 202 млн рублей соответственно.

«За счет ресурсных возможностей программы будет построена школа в микрорайоне Спутник города Барнаула, где на сегодня отсутствует общеобразовательное учреждение», — добавляют в правительстве.

Деньги.
Деньги.
CCO.

Кроме этого, в строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 будут заниматься развитием инженерной и дорожной инфраструктуры.

Также часть средств пойдут на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан», — уверены власти.

Напомним, Алтайский край занимает унизительное четвертое место с конца в списке регионов России по размеру официальной заработной платы.

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