Мишустин отправил 5 млрд рублей на борьбу Алтайского края с бедностью

Общий объем финансирования на 2020−2024 годы составит 5 млрд рублей и 50 млн рублей за счет средств краевого бюджета.
В правительств подчеркивают, что индивидуальная программа подготовлена совместно с министерством труда и социальной защиты РФ, курирующим Алтайский край «в данном вопросе».
Под данным вопросом понимается социально-экономическая «отсталость» Алтайского края.
На что потратят деньги
В 2020 году 303 млн рублей направят на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования.
На докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов потратят 101 млн рублей и 202 млн рублей соответственно.
«За счет ресурсных возможностей программы будет построена школа в микрорайоне Спутник города Барнаула, где на сегодня отсутствует общеобразовательное учреждение», — добавляют в правительстве.
Кроме этого, в строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 будут заниматься развитием инженерной и дорожной инфраструктуры.
Также часть средств пойдут на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники.
«Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан», — уверены власти.
Напомним, Алтайский край занимает унизительное четвертое место с конца в списке регионов России по размеру официальной заработной платы.