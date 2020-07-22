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Экономика

Мишустин поблагодарил учителей за то, что они продолжают работать за 40 тыс. рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2019 году рассказал о зарплатах педагогов.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Депутат Олег Смолин задал Мишустину вопрос о социальной политике из серии «три в одном». В частности, его заинтересовал тот якобы факт, что к 2020 году зарплата педагога в стране достигла уровня, обозначенного в майском указе президента от 2012 года.

«Однако по данным Общероссийского народного фронта в 75 регионах из 85 указ не исполнен. Причем средний учитель работает более чем на полторы ставки, а каждый седьмой — более чем на две. И продолжается, несмотря на поручение президента, бюрократизация образования — увеличивается отчетность», — сказал Смолин и потребовал принять меры.

По второму пункту — врачи. Депутат отметил, что заявленные президентом доплаты медикам получает примерно каждый шестой. И третье — индексация пенсий работающим пенсионерам. Кстати, на последнем вопросе депутату отключили микрофон, но было слышно, что его беспокоят миллионы.

Мишустин перешел к ответу, хладнокровно разбирая каждый пунктик.

«У меня по данным, мы как раз готовились к Госдуме и смотрели какова она, — 40,1 тыс. рублей… это средняя заработная плата учителей, которая на сегодня по мониторингу выше на 0,3% - именно от показателя по стране. Конечно, регион региону — рознь. И тогда уж, пользуясь случаем, хочу сказать громадное спасибо нашим учителям, которые несмотря на пандемию продолжают свою деятельность», — ответил Мишустин на первый вопрос.

При этом он попросил доводить до власти каждый случай, если наемных педагогов ущемляют в зарплате, поскольку, подчеркнул Мишустин, правительство «мониторит указ».

Что касается невыплаты доплат врачам, то премьер отверг и этот пункт. По его словам, заявляющие о таком люди «не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле».

«Поверьте, мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен! И если есть такая информация, пожалуйста, дайте нам ее. Просьба конкретику дать на мое имя», — ответил Мишустин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

После этого вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил уйти от термина «средняя зарплата» при разговорах о доходах врачей и учителей.

«Вы говорите про среднюю зарплату в размере 40 тысяч — ее нет. И у педагога, и у врача. Нам не нужно „среднюю по больнице“, потому что там есть и морг», — пояснил Володин, акцентировав внимание на экономически-депрессивных регионах, где зарплаты значительно ниже.

Володин попросил Мишустина одобрить это замечание, но премьер в ответ лишь нехотя и весьма натянуто улыбнулся — под аплодисменты депутатов, которым «дерзкое предложение» спикера понравилось.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, который Смолин успел озвучить лишь наполовину, и вовсе «пролетел» мимо Мишустина — ответа не последовало.

Напомним, также во время отчета Мишустин назвал главную цель правительства на годы вперед, которая вселяет надежду.

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