Мишустин назвал главную цель правительства, которая будоражит и вселяет надежду

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2019 году назвал главную цель кабмина на годы вперед.

Мишустин заявил, что именно повышение качества жизни каждого жителя России — приоритетная задача правительства.

«Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», — сказал Мишустин.

Кроме того, премьер определил то, как именно придется «донести» качество жизни до каждого жителя необъятной державы, чтобы за результат потом было не стыдно.

«Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее… подавать пример этичного поведения. Далее… работать, невзирая на ведомственные границы команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что именно на основе задач, ранее поставленных Владимиром Путиным, и была сформулирована главная цель кабинета министров.

«Сегодня я впервые выступаю в Государственной думе с отчетом об итогах работы правительства. Оно было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу», — отметил премьер.

Мишустин пояснил, что глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, и поэтому для правительства «по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью — эта тема находится на особом контроле у президента и у нас».

А между тем, как стало известно 22 июля, качество жизни в Алтайском крае продолжает падать, его оценили сильно ниже среднего.

Ранее сообщали о том, что на Алтае почти пятая часть жителей существует за чертой бедности.