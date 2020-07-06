Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Почти пятая часть жителей Алтайского края выживает за чертой бедности

Алтайский край продолжает плестись в хвосте зарплатного рейтинга субъектов России. По свежим данным РИА Новости, регион расположился на 70 месте из 85.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Доля населения Алтайского края, живущая за чертой бедности (доход меньше прожиточного минимума) в 2019 году составляет 17,6%, крайней бедности — 2,6%.

Республика Алтай заняла 80 место. Там бедно живут 24,2% населения, крайне бедно — 4,2%.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На последних позициях, кроме Горного Алтая, находятся Калмыкия и Тыва.

Как ранее писал altapress.ru, официально начисленная средняя зарплата в Алтайском крае составила в апреле 28 513 рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость