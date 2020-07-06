Почти пятая часть жителей Алтайского края выживает за чертой бедности

Алтайский край продолжает плестись в хвосте зарплатного рейтинга субъектов России. По свежим данным РИА Новости, регион расположился на 70 месте из 85.

Доля населения Алтайского края, живущая за чертой бедности (доход меньше прожиточного минимума) в 2019 году составляет 17,6%, крайней бедности — 2,6%.

Республика Алтай заняла 80 место. Там бедно живут 24,2% населения, крайне бедно — 4,2%.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На последних позициях, кроме Горного Алтая, находятся Калмыкия и Тыва.

Как ранее писал altapress.ru, официально начисленная средняя зарплата в Алтайском крае составила в апреле 28 513 рублей.