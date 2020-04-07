Мишустин поддержал строителей отменой штрафов

По решению правительства России со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021-го будут отменены штрафы к застройщикам многоквартирных домов, нарушивших свои обязательства. Кроме того, в течение данного срока многоквартирные дома не будут вноситься в реестр проблемных активов.

Об этом стало известно после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил о поддержке правительством строительных компаний на фоне пандемии коронавируса — сообщает издание «Коммерсантъ».

Премьер-министр считает, что данное решение позволит бизнесу «не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты», а покупатели, в свою очередь, гарантированно получат свои квартиры.

В дополнение к этому, правительство продлило на 12 месяцев лицензии на строительство, производство лекарств, услуги связи, телерадиовещания, которые должны были истечь к концу 2020 года.

Данная мера была принята и в отношении аккредитации лабораторий и центров, занимающихся вопросами транспортной безопасности и выдачей сертификатов соответствия.

Михаил Мишустин,

премьер-министр РФ:

Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесен на период до 12 месяцев. Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация — действующей.

Напомним, весь апрель объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим из-за вспышки коронавируса. По оценкам Центробанка РФ, это будет стоить России 1,5−2% ВВП. Для помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим от пандемии COVID-19, правительство РФ разрабатывает меры поддержки, окончательный список которых в скором времени будет объявлен.