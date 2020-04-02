Путин продлил вынужденные выходные из-за коронавируса до конца апреля

Напомним, что неделей ранее глава государства объявил выходной неделей семидневку с 30 марта по 6 апреля.
Сегодняшнее обращение Путин начал со слов благодарности в адрес медицинских работников, сотрудников экстренных служб, а также волонтеров, добровольцев и просто неравнодушных людей.
«Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили нам выиграть время для сдерживания и наращивания ресурсов. Нам в целом пока удается оградить от серьезный угрозы представителей старшего поколения», — отметил президент, но тут же подчеркнул, что угроза сохраняется.
«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии еще не пройден. Поэтому мною принято решение продлить режим (выходных) до 30 апреля. Конечно, с сохранением за работниками зарплаты», — сказал глава государства.
Дополнительные полномочия регионам
Также Владимир Путин обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах России выглядит по-разному.
Поэтому президентом была озвучена инициатива дать субъектам Федерации право самим принимать решения по вводимым в регионах ограничениям, исходя из конъюнктуры на местах.
В то же время, регионам будет необходимо координировать свои решения относительно безопасности и устойчивости экономики в условиях коронавируса с федеральным центром.
В заключение Путин акцентировал внимание на том, что всем гражданам России в этих непростых условиях должны помочь ответственность и взаимоподдержка.
«Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы», — добавил глава государства.
Полный текст обращения президента РФ можно почитать здесь.