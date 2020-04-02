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2 апреля
Коронавирус

Путин продлил вынужденные выходные из-за коронавируса до конца апреля

Президент России Владимир Путин обратился 2 апреля к согражданам и объявил о том, что режим вынужденных выходных продлен до конца текущего месяца.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Напомним, что неделей ранее глава государства объявил выходной неделей семидневку с 30 марта по 6 апреля.

Сегодняшнее обращение Путин начал со слов благодарности в адрес медицинских работников, сотрудников экстренных служб, а также волонтеров, добровольцев и просто неравнодушных людей.

«Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили нам выиграть время для сдерживания и наращивания ресурсов. Нам в целом пока удается оградить от серьезный угрозы представителей старшего поколения», — отметил президент, но тут же подчеркнул, что угроза сохраняется.

«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии еще не пройден. Поэтому мною принято решение продлить режим (выходных) до 30 апреля. Конечно, с сохранением за работниками зарплаты», — сказал глава государства.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Дополнительные полномочия регионам

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах России выглядит по-разному.

Поэтому президентом была озвучена инициатива дать субъектам Федерации право самим принимать решения по вводимым в регионах ограничениям, исходя из конъюнктуры на местах.

В то же время, регионам будет необходимо координировать свои решения относительно безопасности и устойчивости экономики в условиях коронавируса с федеральным центром.

В заключение Путин акцентировал внимание на том, что всем гражданам России в этих непростых условиях должны помочь ответственность и взаимоподдержка.

«Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы», — добавил глава государства.

Полный текст обращения президента РФ можно почитать здесь.

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