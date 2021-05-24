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Экономика

Мишустин поручил выделить «не менее 25 млрд рублей» на помощь больным COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей — поровну на помощь больным ковидом и высокотехнологичную медпомощь, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

«Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция», — отметили в правительстве.

Кроме того, министерства должны до 28 мая подготовить документ о направлении средств на завершение строительства больниц и диспансеров в нескольких регионах.

Решение касается объектов, финансирование которых урезали из-за перераспределения денег на борьбу с пандемией в 2020 году.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о вакцинации в регионах: «Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь».

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