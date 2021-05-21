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Жизнь

Министр Мурашко о вакцинации в регионах: «Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о вакцинации в регионах и в целом о ситуации с COVID-19, сообщает ТАСС.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Мурашко отметил, что в регионах, где наибольший охват вакцинацией населения, есть устойчивая тенденция к нормализации ситуации.

«Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей», — подчеркнул он.

Министр призвал все население России объединиться для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Для того, чтобы победить инфекционный процесс, так уж устроено его распространение, что здесь его можно победить только вместе <…> Поэтому, когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь», — обратился Мурашко к народу.

Он также напомнил, что государство предоставляет людям все возможности для борьбы с инфекцией, в том числе и бесплатную вакцинацию.

Ранее в Кремле заверили, что не думают о том, чтобы сделать обязательной вакцинацию от коронавируса. Кстати, в России вакцинировались уже более 10 млн человек.

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