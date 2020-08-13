Мишустин предложил министрам проверить зрение: «Новые объекты и инвестиции видите?»

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток, чтобы обсудить социально-экономическое развитие макрорегиона.
С предложением проверить зрение премьер обратился к министрам во время посещения больницы на Чукотке.
«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — обратился к подчиненным премьер.
В итоге небольшой шуткой обернулось посещение офтальмолога, к которому неожиданно заглянули Мишустин, Мурашко и Силуанов, а также люди с фото- видеотехникой.
Стоит отметить, что Мишустин редко отмечается какой-либо шуткой, а вот его предшественник Дмитрий Медведев любил посмешить. К примеру, однажды пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании.