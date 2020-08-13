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Экономика

Мишустин предложил министрам проверить зрение: «Новые объекты и инвестиции видите?»

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
altairegion22.ru

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток, чтобы обсудить социально-экономическое развитие макрорегиона.

С предложением проверить зрение премьер обратился к министрам во время посещения больницы на Чукотке.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — обратился к подчиненным премьер.

В итоге небольшой шуткой обернулось посещение офтальмолога, к которому неожиданно заглянули Мишустин, Мурашко и Силуанов, а также люди с фото- видеотехникой.

Стоит отметить, что Мишустин редко отмечается какой-либо шуткой, а вот его предшественник Дмитрий Медведев любил посмешить. К примеру, однажды пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании.

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