Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — заявил Медведев, когда открывал встречу.

Отметим, что на мероприятии находились семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев упрекнул единороссов в чванстве и натравил на них журналистов.