Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил из-за отсутствия на совещании нескольких вице-премьеров, сообщают РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — заявил Медведев, когда открывал встречу.

Отметим, что на мероприятии находились семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев упрекнул единороссов в чванстве и натравил на них журналистов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость