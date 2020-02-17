Мишустин рассказал о миллиардах на программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике, сообщает ТАСС .

На совещании со своими заместителями Мишустин сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов по 5 млрд рублей.

«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года», — сказал глава кабмина.

Минэкономразвития поручено «проконтролировать этот процесс, чтобы все программы были предельно реалистичными, чтобы они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач».

Также Мишустин поручил своим заместителям как можно чаще посещать проблемные регионы.

«Как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день. Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным», — отметил Мишустин.

Нацпроект «Демография» имеет целью увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. strategy24.ru

Премьер потребовал «подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов».

При этом, по его словам, особый акцент необходимо сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

Он подчеркнул, что за такими регионами закреплено кураторство со стороны федерального центра, лично конкретных министров.

Напомним, Алтайский край и Республика Алтай входят в список регионов с отстающими социально-экономическими показателями. Куратором Алтайского края назначили экс-главу Минтруда Максима Топилина.