30 августа
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Экономика

Мишустин: 200 тысяч россиян могут потерять работу в ближайший квартал

Около 200 тысяч человек в России рискуют потерять работу уже в ближайший квартал. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Его слова приводит ТАСС.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

«Скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать», — констатировал Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо провести еще несколько совещаний на эту тему, чтобы выработать все необходимые меры для защиты этих людей, в том числе, помощь с трудоустройством и адаптации к сложившейся ситуации.

Председатель российского правительства также напомнил, что еще полтора года назад кабинет министров прорабатывал варианты развития событий и сформировал программы помощи безработным, на которые предусмотрены средства в федеральном бюджете.

Напомним, показатель безработицы в России упал по итогам мая до 3,9%. Это является историческим минимумом. До этого исторический минимум зафиксировали в апреле. Он составлял 4%.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Алтайском крае снизился к концу мая с 1,5% до 1,1%. По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, ситуация на рынке труда остается стабильной.

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