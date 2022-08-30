Мишустин: 200 тысяч россиян могут потерять работу в ближайший квартал

«Скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать», — констатировал Михаил Мишустин.
По его словам, необходимо провести еще несколько совещаний на эту тему, чтобы выработать все необходимые меры для защиты этих людей, в том числе, помощь с трудоустройством и адаптации к сложившейся ситуации.
Председатель российского правительства также напомнил, что еще полтора года назад кабинет министров прорабатывал варианты развития событий и сформировал программы помощи безработным, на которые предусмотрены средства в федеральном бюджете.
Напомним, показатель безработицы в России упал по итогам мая до 3,9%. Это является историческим минимумом. До этого исторический минимум зафиксировали в апреле. Он составлял 4%.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Алтайском крае снизился к концу мая с 1,5% до 1,1%. По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, ситуация на рынке труда остается стабильной.