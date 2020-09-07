Мишустин выделил дополнительные деньги регионам на вывоз мусора

Деньги получат 9 регионов, в числе которых оказалась и Республика Алтай. Хотя Алтайский край входит в число самых сельских регионов России, в список получателей он не попал.
Как сообщает сайт правительства, Михаил Мишустин подписал этот документ в целях более эффективной работы региональных операторов ТБО.
«Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку», — сообщается на правительственном сайте.
Республика Алтай получит в рамках допфинансирования около 11 млн рублей.
Ранее altapress.ru рассказал, как в Рубцовском районе начали монтировать первый мусоросортировочный комплекс.