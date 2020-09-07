Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Мишустин выделил дополнительные деньги регионам на вывоз мусора

В правительстве России подписано постановление о предоставлении регионам 838 млн рубей в качестве дополнительного финансирования на вывоз мусора.

Мусорная свалка на въезде в Бийский район. В народе ее называют "свалкой Серова - Попрядухина".
Мусорная свалка на въезде в Бийский район. В народе ее называют "свалкой Серова - Попрядухина".
Павел Демин.

Деньги получат 9 регионов, в числе которых оказалась и Республика Алтай. Хотя Алтайский край входит в число самых сельских регионов России, в список получателей он не попал.

Как сообщает сайт правительства, Михаил Мишустин подписал этот документ в целях более эффективной работы региональных операторов ТБО.

«Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку», — сообщается на правительственном сайте.

Республика Алтай получит в рамках допфинансирования около 11 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Рубцовском районе начали монтировать первый мусоросортировочный комплекс.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость