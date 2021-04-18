Мишустин выделит 2 млрд рублей для стабильности на продуктовом рынке

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении по 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих хозяйств и рыбохозяйственного комплекса. Документ размещен на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительной записке, средства выделяются не напрямую, а в виде расширения программы предоставления льготных кредитов. Теперь владельцы птицеводческих комплексов смогут взять специальный кредит под 5% годовых.

«Мы рассчитываем, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты», — пояснил Мишустин.

Еще один миллиард рублей выделяется рыбохозяйственным предприятиям. «Из этой суммы 490 млн рублей пойдет на проведение экспедиций по уточнению запасов водных биологических ресурсов, 200 млн — на ремонт учебных парусников «Седов» и «Крузенштерн», а еще 45 млн — на капремонт научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов», — отмечается в документе.

Напомним, ранее Михаил Мишустин выделил из бюджета 9 млрд рублей на сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло.

А губернатор края Виктор Томенко ездил на птицефабрику, чтобы лично узнать, почему растет стоимость 10-ка яиц.