Мишустин заявил о четвертой и пятой промышленных революциях

Премьер Михаил Мишустин не исключил, что в ближайшие 10−20 лет произойдет пятая промышленная революция, заявил он в ходе марафона «Новое знание», сообщает ТАСС .

По оценке премьера, пока современное общество находится только «у истоков четвертой промышленной революции» и ему необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать изменения последних лет и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя разные системы общества.

Премьер также сообщил — Россия готовится к снижению спроса на углеводороды. К этому приведет переход на новую энергетику, пишет bfm.ru.

Глава кабмина предупредил, что любые перемены несут в себе риски, а особенностью нынешних перемен является то, что они происходят слишком быстро для того, чтобы человек их осознал, успел подготовиться и адаптироваться.

Ранее Мария Шукшина резкими высказываниями заставила Мишустина онеметь на вручении госнаград.