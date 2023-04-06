25 млн на гербы и флаги готов потратить алтайский центр детского отдыха

Что представляет собой комплект
В набор входят гербы, флаги и флагштоки. Основанием герба должна служить плита МДФ, остальные элементы выполняются из лакированного натурального дерева.
Из чего состоит комплект:
- Государственный флаг РФ размером 1,5 на 2,25 м;
- Государственный флаг РФ размером 1,5 на 1 м с флагштоком цвета «темный бук»;
- Государственный флаг РФ размером 0,15 на 0,22 м;
- Уличный флагшток с основанием и системой подъема флага высотой 9 м;
- Государственный герб РФ размером 0,7 на 0,5 м;
- Государственный герб РФ размером 0,43 на 0,35 м.
Кто заказчик
Как следует из описания на официальном сайте, краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» проводит туристско-краеведческие акции, экскурсии, слеты и соревнования.
Однако в списке последних мероприятий центра значатся, преимущественно, конкурсы сочинений и краевой патриотический фестиваль, прошедший год назад в заочной форме.
Желающих много, но…
Стоимость каждого комплекта символов составила почти 90 тыс. рублей. Желающих на соответствующий тендер заявилось сразу трое, однако решением комиссии все заявки были отклонены из-за несоответствий документов.
При этом в ходе торгов стоимость контракта снизилась почти вдвое — до 14,8 млн рублей. Аукцион завершился 31 марта. Altapress.ru предполагает, что тендер вскоре будет разыгран повторно.
Ранее altapress.ru писал о закупке российских флагов несколькими организациями в Барнауле, предлагавшими до 16 тыс. рублей за флаг. Результаты соответствующих торгов должны появиться в ближайшие дни.