25 млн на гербы и флаги готов потратить алтайский центр детского отдыха

24,4 млн рублей предлагает краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» за 274 комплекта государственных символов Российской Федерации.

День государственного флага в Барнауле 2022.

Что представляет собой комплект

В набор входят гербы, флаги и флагштоки. Основанием герба должна служить плита МДФ, остальные элементы выполняются из лакированного натурального дерева.

Из чего состоит комплект:

Государственный флаг РФ размером 1,5 на 2,25 м;

Государственный флаг РФ размером 1,5 на 1 м с флагштоком цвета «темный бук»;

Государственный флаг РФ размером 0,15 на 0,22 м;

Уличный флагшток с основанием и системой подъема флага высотой 9 м;

Государственный герб РФ размером 0,7 на 0,5 м;

Государственный герб РФ размером 0,43 на 0,35 м.

Герб России ( РФ), герб Алтайского края. Максим Стрелковский.

Кто заказчик

Как следует из описания на официальном сайте, краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» проводит туристско-краеведческие акции, экскурсии, слеты и соревнования.

Однако в списке последних мероприятий центра значатся, преимущественно, конкурсы сочинений и краевой патриотический фестиваль, прошедший год назад в заочной форме.

АКЦДОТиК «Алтай», скриншот. Максим Стрелковский.

Желающих много , но…

Стоимость каждого комплекта символов составила почти 90 тыс. рублей. Желающих на соответствующий тендер заявилось сразу трое, однако решением комиссии все заявки были отклонены из-за несоответствий документов.

При этом в ходе торгов стоимость контракта снизилась почти вдвое — до 14,8 млн рублей. Аукцион завершился 31 марта. Altapress.ru предполагает, что тендер вскоре будет разыгран повторно.

Деньги купюры рубли. Максим Стрелковский.

Ранее altapress.ru писал о закупке российских флагов несколькими организациями в Барнауле, предлагавшими до 16 тыс. рублей за флаг. Результаты соответствующих торгов должны появиться в ближайшие дни.