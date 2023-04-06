6 апреля
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Экономика

25 млн на гербы и флаги готов потратить алтайский центр детского отдыха

24,4 млн рублей предлагает краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» за 274 комплекта государственных символов Российской Федерации.

День государственного флага в Барнауле 2022.
День государственного флага в Барнауле 2022.
Анна Зайкова.

Что представляет собой комплект

В набор входят гербы, флаги и флагштоки. Основанием герба должна служить плита МДФ, остальные элементы выполняются из лакированного натурального дерева.

Из чего состоит комплект:

  • Государственный флаг РФ размером 1,5 на 2,25 м;
  • Государственный флаг РФ размером 1,5 на 1 м с флагштоком цвета «темный бук»;
  • Государственный флаг РФ размером 0,15 на 0,22 м;
  • Уличный флагшток с основанием и системой подъема флага высотой 9 м;
  • Государственный герб РФ размером 0,7 на 0,5 м;
  • Государственный герб РФ размером 0,43 на 0,35 м.
Герб России (РФ), герб Алтайского края.
Герб России (РФ), герб Алтайского края.
Максим Стрелковский.

Кто заказчик

Как следует из описания на официальном сайте, краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» проводит туристско-краеведческие акции, экскурсии, слеты и соревнования.

Однако в списке последних мероприятий центра значатся, преимущественно, конкурсы сочинений и краевой патриотический фестиваль, прошедший год назад в заочной форме.

АКЦДОТиК &quot;Алтай&quot;, скриншот.
АКЦДОТиК «Алтай», скриншот.
Максим Стрелковский.

Желающих много, но…

Стоимость каждого комплекта символов составила почти 90 тыс. рублей. Желающих на соответствующий тендер заявилось сразу трое, однако решением комиссии все заявки были отклонены из-за несоответствий документов.

При этом в ходе торгов стоимость контракта снизилась почти вдвое — до 14,8 млн рублей. Аукцион завершился 31 марта. Altapress.ru предполагает, что тендер вскоре будет разыгран повторно.

Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.

Ранее altapress.ru писал о закупке российских флагов несколькими организациями в Барнауле, предлагавшими до 16 тыс. рублей за флаг. Результаты соответствующих торгов должны появиться в ближайшие дни.

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