7,5 млрд рублей остались неиспользованными в бюджете Алтайского края по итогам 2021 года

Расходы бюджета Алтайского края на 2022 год увеличат за счет средств, оставшихся неиспользованными в бюджете прошлого года, сообщает АКЗС.

Профицит краевого бюджета по итогам исполнения 2021 года сложился в объеме 7,595 млрд рублей.

«Он обусловлен поступлением в краевой бюджет собственных доходов выше запланированных объемов, значительным увеличением финансовой помощи из федерального бюджета, наличием остатков целевых межбюджетных трансфертов, а также образовавшейся экономией бюджетных средств по итогам торгов и несостоявшихся аукционов по строительству и капитальному ремонту социальных объектов в связи с увеличением стоимости строительных материалов», — объяснили в парламенте.

По итогам исполнения бюджета за 2021 год подготовят поправки в закон о бюджете на 2022 год, в которых также учтут указанные выше факторы.

Доходы краевого бюджета в 2021 году составили 150,851 млрд рублей (112% к 2020 году). Объем безвозмездных поступлений составил 77,295 млрд рублей (104% к плану).

«В течение 2021 года из федерального бюджета бюджету Алтайского края было дополнительно предоставлено 13,030 млрд рублей», — подчеркнули в АКЗС.

Расходы бюджета исполнены в сумме 143,256 млрд рублей (111% к 2020 году).

Ранее сообщили, что расходы бюджета на 2022 год увеличатся на 10,3 млрд рублей, в том числе из-за повышения МРОТ.