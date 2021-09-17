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Экономика

9 млрд рублей получит Алтайский край на промышленные проекты

Алтайский край по поручению президента РФ Владимира Путина получит 9 млрд рублей на поддержку промышленных проектов. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-губернатора Александра Климина.

На заводе «Алтайвагон».
На заводе «Алтайвагон».
altapress.ru

За два ближайших года эти деньги необходимо будет реализовать, подчеркнул Климин.

В крае проведут отбор инвестиционных проектов: оценят их экономическую эффективность и социальные результаты, в том числе ожидаемое поступление налогов, создание рабочих мест, выпуск новых видов продукции, увеличение объемов производства и выручки предприятия.

«Но это не говорит о том, что помощь будет оказываться каким-то единицам, избранным. Ни в коем случае. Мы работаем со всеми, у кого есть интересные идеи, перспективные проекты. Это могут быть и города, и муниципальные образования, и сельская местность», — заявил зампред правительства края.

Климин особо подчеркнул, что власть поддержит любые проекты, ведущие к развитию региона.

Ранее стало известно, кто из Алтайского края прошел второй конкурс Фонда президентских грантов.

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