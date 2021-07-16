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Экономика

2 млрд рублей выделят Красноярску на закупку электротранспорта для улучшения экологии

Правительство РФ дополнительно направит Красноярскому краю свыше 2 млрд рублей для снижения вредных выбросов в атмосферу, сообщает ТАСС.

Трамвай.
Трамвай.
ССО.

Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, планируется закупить современные электрические троллейбусы и трамваи российского производства.

«Выделим Красноярскому краю более 2 млрд рублей на реализацию мероприятий проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“, чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу», — сообщил он.

Деньги пойдут на закупку современного экологичного электротранспорта — 50 троллейбусов и 25 трамваев.

«У нас сейчас есть хорошие модели. Видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам», — подчеркнул Мишустин.

Кстати, накануне вновь сорвалась доставка 10 «собянинских» трамваев в Барнаул, подаренных городу мэром Москвы.

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