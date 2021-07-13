13 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Доставка «собянинских» трамваев в Барнаул вновь сорвалась

Подрядчик уклонился от заключения договора с администрацией Барнаула на доставку 10 трамваев из Москвы, пишет «Банкфакс». Это уже второй сорванный контракт на перевозку подаренных мэром столицы вагонов.

Трамваи. Смог.
Трамваи. Смог.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Победителем аукциона было «Спецтранссервис» (СТС), но 13 июля на Госзакупках опубликовали документ, в котором указано, что заказчик признал эту компанию уклонившейся от подписания договора.

Связаться с организацией журналистам не удалось — обслуживание номера СТС временно приостановлено.

По закону, если победитель аукциона уклонился от контракта, заказчик может заключить договор со вторым заявившимся. В данной закупке это компания «Негабарит 46» из Курской области. Фирма не раз занималась доставкой трамваев и троллейбусов в различные города России из Москвы.

Ранее контракт сорвался из-за конфликта между заказчиком и подрядчиком. Причиной стало недопонимание сторон об условиях перевозки.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.

Изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%. Средний возраст барнаульских трамваев — 33 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость