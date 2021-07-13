Доставка «собянинских» трамваев в Барнаул вновь сорвалась

Подрядчик уклонился от заключения договора с администрацией Барнаула на доставку 10 трамваев из Москвы, пишет « Банкфакс ». Это уже второй сорванный контракт на перевозку подаренных мэром столицы вагонов.

Победителем аукциона было «Спецтранссервис» (СТС), но 13 июля на Госзакупках опубликовали документ, в котором указано, что заказчик признал эту компанию уклонившейся от подписания договора.

Связаться с организацией журналистам не удалось — обслуживание номера СТС временно приостановлено.

По закону, если победитель аукциона уклонился от контракта, заказчик может заключить договор со вторым заявившимся. В данной закупке это компания «Негабарит 46» из Курской области. Фирма не раз занималась доставкой трамваев и троллейбусов в различные города России из Москвы.

Ранее контракт сорвался из-за конфликта между заказчиком и подрядчиком. Причиной стало недопонимание сторон об условиях перевозки.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.

Изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%. Средний возраст барнаульских трамваев — 33 года.