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В Барнаул за 4 млн рублей привезут отданные в дар московские трамваи

Барнаульская мэрия ищет подрядчика, который перевезет 10 трамвайных вагонов из Москвы. На эти цели из городского бюджета выделено 4 млн рублей, сообщает «Банфакс».

Обновленный трамвай.
Обновленный трамвай.
barnaul.org

Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Перевозчику придется преодолеть непростой путь: от депо столичного госпредприятия «Мосгортранс» до Барнаула, а именно — до улицы Гридасова, 5, где находится трамвайное депо № 3 и офис «Горэлектротранса».

Трамваи придется перевозить нестандартным способом, поскольку они являются негабаритным грузом и каждый весит 17 тонн. В документах уточняется, что перевозить электротранспорт должны грузовыми машинами, а не поездом.

Аукцион пройдет 23 марта. На доставку отводится 45 дней со дня заключения контракта.

Ранее стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.

Напомним, что изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%.

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