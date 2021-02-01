В Барнауле на маршрут выпустили обновленный трамвай, но этого не достаточно

Трамвайный вагон, который работает по маршруту № 1 в Барнауле, капитально отремонтировали и выпустили на линию, рассказали в администрации города. Пока это единственный вариант поддерживать состояние трамвайного парка, который изношен на 98%.

Вагон прошел полный капитально-восстановительный ремонт: в нем заменили внутреннюю обшивку салона, пассажирские сидения, электрооборудование, отремонтировали ходовую часть и кузов трамвая.

«Весь наш транспорт регулярно проходит техническое обслуживание и ремонт, но этого не достаточно. Износ трамвайного парка составляет 98 процентов, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение капитально-восстановительного ремонта, который позволяет продлить срок эксплуатации вагона еще на 15 лет», — отметил директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

В 2021 году планируют отремонтировать семь вагонов. В 2020 году удалось провести ремонт в четырех вагонах.

Полный ремонт одного вагона стоит около 6 млн рублей, что в пять раз меньше, чем покупка аналогичного нового трамвая.

Ежегодно на ремонт подвижного состава и инфраструктуры предприятие тратит более 100 млн рублей, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в тестовом режиме на линию выпустили два трамвая без кондукторов.