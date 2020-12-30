В Барнауле запускают трамваи без кондукторов

В Барнауле в тестовом режиме выпустят на линию два трамвая без кондукторов, сообщили в пресс-центре администрации города. Это вынужденная мера, на которую решились из-за острого дефицита в штате.

В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов.

С 1 января два вагона (маршрут № 1 от конечной станции «Докучаево» до станции «площадь Свободы» и № 2 от конечной станции «Барнаульский пивоваренный завод» до станции «РТИ») отправятся без кондукторов.

Вагоны будут работать на линии с 5:30 до 10:00 и в период с 19:00 до 23:00. На них будут таблички: «Вагон работает без кондуктора».

«Вход и выход будет осуществляться через передние двери. Сопровождать водителя будет начальник колонны, который проследит за обстановкой в салоне, будет консультировать пассажиров, отвечать за безопасность, фиксировать возможные проблемы, возникающие при работе без кондуктора», — предупредили в мэрии.

Пассажиров просят по возможности использовать электронные средства платежа.

В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов. barnaul.org

Почему вагоны оставили без кондукторов

Из-за пандемии коронавируса в Барнауле отсутствует порядка 44% штатной численности кондукторов — многие уволились или ушли на больничный.

«Мы провели анализ пассажиропотока, который показал, что в вечернее время на некоторых маршрутах электротранспорт перевозит от 90 до 150 пассажиров за рейс. Принято решение изучить возможность работы части трамвайных вагонов в режиме „без кондуктора“. Принятые меры позволят не сокращать выпуск транспорта на линию и поддерживать необходимые интервалы движения трамваев», — сказала замдиректора по эксплуатации, начальник службы движения МУП «Горэлектротранс» Лариса Шубина.

Вопрос по сокращению кондукторов на предприятии не поднимался и не рассматривался, уточнила она.

Как только ситуация с укомплектованностью штата стабилизируется, вагоны вернутся к прежнему режиму работы.

Ранее стало известно, как будет ходить общественный транспорт Барнаула в Новый год.