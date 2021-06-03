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Жизнь

Мэрия Барнаула озвучила свою версию срыва контракта на доставку московских трамваев

В администрации Барнаула прокомментировали срыв поставки подаренных мэром Москвы трамваев. Местные чиновники уверяют, что вина в этом целиком на подрядчике.

Операция по тушению "горящего" трамвая.
Операция по тушению "горящего" трамвая.
barnaul.org

По условиям контракта цена включает в себя все расходы подрядчика, в том числе оформление всех необходимых для осуществления перевозки документов, демонтаж отдельных элементов груза, изготовление схем размещения и так далее.

Высота вагона в техзадании указана без крышевого оборудования. То есть демонтаж уже был включен в цену контракта и должен осуществляется исполнителем самостоятельно, подчеркнули в мэрии.

Однако же предприниматель понизил цену контракта с 4 045 000 до 2 912 400 рублей и решил перевезти груз без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.

«После установления факта, что перевозка трамвайных вагонов без оформления специального разрешения невозможна, исполнитель в течение срока действия контракта обращался в Комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. Комитетом неоднократно указывалось, что предметом контракта является оказание услуг по перевозке негабаритного груза. <…> Комитет не может оказывать услуги по демонтажу крышевого оборудования заказчиком которых является», — сообщили в администрации.

Из-за срыва сроков доставки мэрия приняла решение разорвать контракт, направить предпринимателю требование об уплате штрафа, а потом включить его в реестр недобросовестных поставщиков.

«После расторжения действующего контракта повторно будет проведен электронный аукцион по определению исполнителя по доставке трамваев. После определения победителя доставка трамваев в город Барнаул будет возобновлена в рамках нового контракта», — обещают чиновники.

Ранее предприниматель Максим Серебренников рассказывал, что с мэрией произошло недопонимание. По его словам, в техзадании была указана одна высота, а на деле она оказалась иной. Самостоятельно демонтировать элементы вагона подрядчик не рискнул. Теперь, как оказалось, это по контракту входит в его обязанности.

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