Мэрия Барнаула озвучила свою версию срыва контракта на доставку московских трамваев

По условиям контракта цена включает в себя все расходы подрядчика, в том числе оформление всех необходимых для осуществления перевозки документов, демонтаж отдельных элементов груза, изготовление схем размещения и так далее.
Высота вагона в техзадании указана без крышевого оборудования. То есть демонтаж уже был включен в цену контракта и должен осуществляется исполнителем самостоятельно, подчеркнули в мэрии.
Однако же предприниматель понизил цену контракта с 4 045 000 до 2 912 400 рублей и решил перевезти груз без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.
«После установления факта, что перевозка трамвайных вагонов без оформления специального разрешения невозможна, исполнитель в течение срока действия контракта обращался в Комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. Комитетом неоднократно указывалось, что предметом контракта является оказание услуг по перевозке негабаритного груза. <…> Комитет не может оказывать услуги по демонтажу крышевого оборудования заказчиком которых является», — сообщили в администрации.
Из-за срыва сроков доставки мэрия приняла решение разорвать контракт, направить предпринимателю требование об уплате штрафа, а потом включить его в реестр недобросовестных поставщиков.
«После расторжения действующего контракта повторно будет проведен электронный аукцион по определению исполнителя по доставке трамваев. После определения победителя доставка трамваев в город Барнаул будет возобновлена в рамках нового контракта», — обещают чиновники.
Ранее предприниматель Максим Серебренников рассказывал, что с мэрией произошло недопонимание. По его словам, в техзадании была указана одна высота, а на деле она оказалась иной. Самостоятельно демонтировать элементы вагона подрядчик не рискнул. Теперь, как оказалось, это по контракту входит в его обязанности.