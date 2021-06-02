Ваши проблемы. Московские трамваи так и не выехали в Барнаул

Еще в мае в Барнаул должны были прибыть 10 трамвайных вагонов, подаренных мэром столицы Сергеем Собяниным. Перевезти их по контракту обязался предприниматель Максим Серебренников. Он рассказал, что с мэрией произошло недопонимание, а теперь чиновники отказываются от диалога.

«Собянинские» трамваи так и стоят в Москве. Серебренников говорит, что о проблемах с доставкой груза стало известно почти сразу после заключения контракта — габариты вагонов оказались больше ожидаемого.

В техзадании было указано, что вагон транспортируется с демонтированным токоприемником и снятым крышевым оборудованием.

На деле же «рога» сняли, а остальное оставили на месте. Предприниматель уточнил, что если указанные условия были бы выполнены, то груз точно поместился бы на платформы.

«Мы пытались разговаривать с администрацией города, нам сказали, что неважно, какая там высота, вы должны их привезти <…> Нам сказали, что это наши проблемы — „вам надо, вы и снимайте“. При этом „Горэлектротранс“ сказал, что лезть туда нельзя. От них там был представитель, мы предложили им сделать это, но они ответили, что тоже туда не полезут, потому что могут повредить», — рассказал «Банкфаксу» Максим Серебренников.

ДТП с трамваем на ул. Попова. vk.com/barneos22.

Он также подчеркнул, что пытался связаться с администрацией и узнал, что с ним хотят в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

В таком случае бизнесмена могут оштрафовать из-за неисполненных обязательств и даже включить в «черный список» подрядчиков.

Неизвестно, сколько трамваи могут ждать, пока не отправятся в другой город.

В пресс-службе администрации оперативно не смогли предоставить комментарии для СМИ.

Напомним, что изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%. Средний возраст барнаульских трамваев — 33 года.