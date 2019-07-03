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3 июля 16°C

«Мне предложили отдать ТЭЦ бесплатно». Как владелец электростанции в Яровом отстаивает свою собственность

Администрация Ярового ставит целью дискредитировать собственника городской ТЭЦ — компанию ТПК «Ресурс». Об этом заявил Константин Вальтер, учредитель этой компании, в открытом письме, которым он ответил на сообщение мэрии о намерениях расторгнуть с ним договор купли-продажи. По его словам, ему предложили расстаться с этим активом. Один из вариантов — отдать ТЭЦ безвозмездно. Публикуем его позицию.

ТЭЦ города Яровое.
ТЭЦ города Яровое.
altairegon22.ru

Приобрел за 160 млн рублей

«Уважаемые господа, я, Вальтер Константин, учредитель предприятия ТПК „Ресурс“, которое является собственником имущественного комплекса ТЭЦ Яровое», — так начинает свое письмо автор.

По его словам, распространяемая администрацией Ярового информация не отражает истинных причин проблем на ТЭЦ Яровое, а иногда и искажает их. Он полагает, что цель этих «вбросов» — дискредитировать его как собственника ТЭЦ и выставить предприятие ТПК «Ресурс» как неэффективного управленца.

Имущественный комплекс ТЭЦ Яровое он приобрел в 2016 году за 160 млн рублей. При этом фактическая стоимость актива — 60 млн рублей, утверждает бизнесмен.

Из открытого письма Константин Вальтера:

Сделка купли-продажи формировалась в первую очередь по инициативе администрации края. Этими деньгами администрация города и края решала вопрос поставки угля на отопительные сезоны 2016−2018 годов и погашения долгов за поставленный ранее уголь предприятиями Кузбасса.

Пляж озера Яровое
Пляж озера Яровое
Наталья Лапина

«Наработаны долги и убытки»

Вальтер пояснил, что сразу после покупки станцию передали в аренду муниципальному предприятию ЯТЭК. Срок аренды истек 1 мая 2019 года. Между тем, по оценкам бизнесмена, работа руководства МУПа имела серьезные негативные последствия.

Во-первых, из-за неправильной эксплуатации и недостаточного финансирования ремонта оборудования вышли из строя котлы № 8 и № 11. Запуск их в работу теперь возможен только после серьезного капремонта — затраты на это Вальтер оценивает в 30−35 млн рублей.

Во-вторых, «наработаны долги за уголь в сумме 270 млн рублей», — утверждает бизнесмен. В-третьих, не была создана собственная энергосбытовая компании, из-за чего в 2016—2017 годах ТЭЦ потеряла рынок сбыта производимой ею электроэнергии. Результатом стало снижение доходов МУПа, по оценкам Вальтера, на 40−50 млн рублей в год.

&quot;Алтайский Химпром&quot;.
«Алтайский Химпром».
ahprom.ru

Не нашел взаимопонимания с «Химпромом»

Вальтер также считает, что директор МУП ЯТЭК не нашел взаимопонимание с «Алтайским Химпромом» — напомним, станция изначально строилась как часть этого предприятия, она поставляла ему, в первую очередь, пар.

Из открытого письма Константина Вальтера:

В результате допущено уменьшение объемов сбыта пара и как следствие — предприятием «АлтайХимпром» произведен монтаж оборудования, которое позволяет ему самостоятельно производить необходимый для его технологии пар. Негативные последствия для МУП ЯТЭК — снижение объемов продаж пара, увеличение дефицита бюджета МУП ЯТЭК и повышение себестоимости тепловой энергии.

Кроме того, по словам бизнесмена, «нарушены действующие ранее договора с АлтайХимпромом о подаче и разгрузке вагонов на угольный склад электростанции». Из-за этого вагоны с углем разгружаются на тупике в Славгороде, после чего топливо везут автотранспортом на склад ТЭЦ, что приводит к удорожанию угля.

Уголь.
Уголь.
СС0

«Уголь дорогой и некачественный»

Бизнесмен довольно подробно раскрывает схему закупки муниципальным предприятием угля для ТЭЦ.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Пользуясь тем, что в тендерах на поставку угля на ТЭЦ Яровое угольщики отказываются участвовать по причине отсутствия полных расчетов за уголь, включаются в работу схемы закупки топлива по принципу «от одного источника», где цена угля дороже, чем по существующим предложениям.

Автор приводит пример: предприятие «Доброе Дело» поставляло на станцию уголь по 2,5 тыс. рублей за тонну. Но работа по этому договору была прекращена. После чего, по сведениям Вальтера, топливо закупили дороже.

Он приводит и другой пример: в апреле-мае 2019 года уголь закупался некачественный и не проектный. Но одновременно дорогой.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Для сжигания этого угля потребовалось в ТРИ РАЗА увеличить расход мазута. Вывод о том, кто является неэффективным управленцем, сделайте сами.

Яровое.
Яровое.
Евгения Родочинская

«Предложили отдать бесплатно»

В этой ситуации было всего два выхода, рассуждает Вальтер. Первый — непопулярный: увлечение тарифов на теплоносители до уровня 1200−1250 рублей за гигакалорию на коллекторах станции (то есть без учета транспортировки теплоносителя).

Второй — поиск нового предприятия-донора, которое возьмет на себя все издержки от работы ТЭЦ. По словам бизнесмена, мэрия Ярового избрала второй путь.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Донор определен — «Сибирская генерирующая компания», перед этим предприятием у МУП ЯТЭК имеется задолженность за поставленный уголь — 150−160 млн рублей. Есть только одно препятствие — собственник станции. Мне было предложено:

отдать станцию бесплатно; отдать станцию за 20 млн рублей (устные предложения); отдать станцию за 35 млн рублей с намеком, что у меня появятся проблемы с правоохранительными органами.

Они у меня появились. И если я буду и дальше стоять на своих позициях, я потеряю и имущество, и со мной никто не рассчитается — это было озвучено в устном диалоге.

Вальтер заявил, что готов вернуть ТЭЦ в муниципальную собственность. Но требует возврата денег. «Полагаю, что это честное и законное требование», — написал он.

Администрация Ярового.
Администрация Ярового.
photos.wikimapia.org

Требует оплаты штрафов

Ранее в ряде СМИ и на сайте мэрии было опубликовано обращение администрации Ярового. В нем администрация заявила, что намерена требовать в суде расторжения договора купли-продажи ТЭЦ с ТПК «Ресурс».

Мэрия объяснила это тем, что компания не выполняет свои обязательства по модернизации станции и довела ее до критического состояния и даже до ЧС. Заявление в арбитраж подано, но оставлено без движения до 29 июля.

Из материалов арбитража следует, что администрация будет в этом же судебном процессе добиваться взыскания с ТПК «Ресурс» штрафов в сумме более 16 млн рублей.

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