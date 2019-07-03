«Мне предложили отдать ТЭЦ бесплатно». Как владелец электростанции в Яровом отстаивает свою собственность

Администрация Ярового ставит целью дискредитировать собственника городской ТЭЦ — компанию ТПК «Ресурс». Об этом заявил Константин Вальтер, учредитель этой компании, в открытом письме, которым он ответил на сообщение мэрии о намерениях расторгнуть с ним договор купли-продажи. По его словам, ему предложили расстаться с этим активом. Один из вариантов — отдать ТЭЦ безвозмездно. Публикуем его позицию.

Приобрел за 160 млн рублей

«Уважаемые господа, я, Вальтер Константин, учредитель предприятия ТПК „Ресурс“, которое является собственником имущественного комплекса ТЭЦ Яровое», — так начинает свое письмо автор.

По его словам, распространяемая администрацией Ярового информация не отражает истинных причин проблем на ТЭЦ Яровое, а иногда и искажает их. Он полагает, что цель этих «вбросов» — дискредитировать его как собственника ТЭЦ и выставить предприятие ТПК «Ресурс» как неэффективного управленца.

Имущественный комплекс ТЭЦ Яровое он приобрел в 2016 году за 160 млн рублей. При этом фактическая стоимость актива — 60 млн рублей, утверждает бизнесмен.

Из открытого письма Константин Вальтера:

Сделка купли-продажи формировалась в первую очередь по инициативе администрации края. Этими деньгами администрация города и края решала вопрос поставки угля на отопительные сезоны 2016−2018 годов и погашения долгов за поставленный ранее уголь предприятиями Кузбасса.

Пляж озера Яровое Наталья Лапина

«Наработаны долги и убытки»

Вальтер пояснил, что сразу после покупки станцию передали в аренду муниципальному предприятию ЯТЭК. Срок аренды истек 1 мая 2019 года. Между тем, по оценкам бизнесмена, работа руководства МУПа имела серьезные негативные последствия.

Во-первых, из-за неправильной эксплуатации и недостаточного финансирования ремонта оборудования вышли из строя котлы № 8 и № 11. Запуск их в работу теперь возможен только после серьезного капремонта — затраты на это Вальтер оценивает в 30−35 млн рублей.

Во-вторых, «наработаны долги за уголь в сумме 270 млн рублей», — утверждает бизнесмен. В-третьих, не была создана собственная энергосбытовая компании, из-за чего в 2016—2017 годах ТЭЦ потеряла рынок сбыта производимой ею электроэнергии. Результатом стало снижение доходов МУПа, по оценкам Вальтера, на 40−50 млн рублей в год.

«Алтайский Химпром». ahprom.ru

Не нашел взаимопонимания с «Химпромом»

Вальтер также считает, что директор МУП ЯТЭК не нашел взаимопонимание с «Алтайским Химпромом» — напомним, станция изначально строилась как часть этого предприятия, она поставляла ему, в первую очередь, пар.

Из открытого письма Константина Вальтера:

В результате допущено уменьшение объемов сбыта пара и как следствие — предприятием «АлтайХимпром» произведен монтаж оборудования, которое позволяет ему самостоятельно производить необходимый для его технологии пар. Негативные последствия для МУП ЯТЭК — снижение объемов продаж пара, увеличение дефицита бюджета МУП ЯТЭК и повышение себестоимости тепловой энергии.

Кроме того, по словам бизнесмена, «нарушены действующие ранее договора с АлтайХимпромом о подаче и разгрузке вагонов на угольный склад электростанции». Из-за этого вагоны с углем разгружаются на тупике в Славгороде, после чего топливо везут автотранспортом на склад ТЭЦ, что приводит к удорожанию угля.

Уголь. СС0

«Уголь дорогой и некачественный»

Бизнесмен довольно подробно раскрывает схему закупки муниципальным предприятием угля для ТЭЦ.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Пользуясь тем, что в тендерах на поставку угля на ТЭЦ Яровое угольщики отказываются участвовать по причине отсутствия полных расчетов за уголь, включаются в работу схемы закупки топлива по принципу «от одного источника», где цена угля дороже, чем по существующим предложениям.

Автор приводит пример: предприятие «Доброе Дело» поставляло на станцию уголь по 2,5 тыс. рублей за тонну. Но работа по этому договору была прекращена. После чего, по сведениям Вальтера, топливо закупили дороже.

Он приводит и другой пример: в апреле-мае 2019 года уголь закупался некачественный и не проектный. Но одновременно дорогой.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Для сжигания этого угля потребовалось в ТРИ РАЗА увеличить расход мазута. Вывод о том, кто является неэффективным управленцем, сделайте сами.

Яровое. Евгения Родочинская

«Предложили отдать бесплатно»

В этой ситуации было всего два выхода, рассуждает Вальтер. Первый — непопулярный: увлечение тарифов на теплоносители до уровня 1200−1250 рублей за гигакалорию на коллекторах станции (то есть без учета транспортировки теплоносителя).

Второй — поиск нового предприятия-донора, которое возьмет на себя все издержки от работы ТЭЦ. По словам бизнесмена, мэрия Ярового избрала второй путь.

Из открытого письма Константина Вальтера:

Донор определен — «Сибирская генерирующая компания», перед этим предприятием у МУП ЯТЭК имеется задолженность за поставленный уголь — 150−160 млн рублей. Есть только одно препятствие — собственник станции. Мне было предложено: отдать станцию бесплатно; отдать станцию за 20 млн рублей (устные предложения); отдать станцию за 35 млн рублей с намеком, что у меня появятся проблемы с правоохранительными органами. Они у меня появились. И если я буду и дальше стоять на своих позициях, я потеряю и имущество, и со мной никто не рассчитается — это было озвучено в устном диалоге.

Вальтер заявил, что готов вернуть ТЭЦ в муниципальную собственность. Но требует возврата денег. «Полагаю, что это честное и законное требование», — написал он.

Администрация Ярового. photos.wikimapia.org

Требует оплаты штрафов

Ранее в ряде СМИ и на сайте мэрии было опубликовано обращение администрации Ярового. В нем администрация заявила, что намерена требовать в суде расторжения договора купли-продажи ТЭЦ с ТПК «Ресурс».

Мэрия объяснила это тем, что компания не выполняет свои обязательства по модернизации станции и довела ее до критического состояния и даже до ЧС. Заявление в арбитраж подано, но оставлено без движения до 29 июля.

Из материалов арбитража следует, что администрация будет в этом же судебном процессе добиваться взыскания с ТПК «Ресурс» штрафов в сумме более 16 млн рублей.