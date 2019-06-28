Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС

Администрация Ярового направила в арбитраж заявление о расторжение договора купли-продажи городской ТЭЦ с компанией «ТПК-Ресурс», заключенного три года назад. Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.

Не исполнил условия

Как уже сообщал altapress.ru, ТПК «Ресурс» — собственник ТЭЦ с 2016 года. А эксплуатацию станции ведет МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (МУП ЯТЭК) по договору аренды.

В администрации Ярового пояснили: по условиям договора купли-продажи компания обязана была провести реконструкцию котлов. Судя по материалам прежних судов, речь шла о переводе станции на уголь марки КСН Экибастузского угольного бассейна.

Из пресс-релиза администрации Ярового:

Однако с первых дней своего пребывания в качестве собственника станции «ТПК-Ресурс» не исполняло договорные обязательства перед муниципальным образованием и арендатором ТЭЦ. Ремонт основного и вспомогательного оборудования выполнялся в минимально необходимом объеме, без капвложений, что привело станцию в критическое техническое состояние.

За последние три года количество перебоев в подаче тепловой энергии потребителям города возросло, поясняет мэрия Ярового. Ранее о том, что собственник не выполняет обязательства по модернизации заявил и министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

Яровое. Евгения Родочинская

Довел до ЧС

В июле 2017 года арбитраж вынес решение о понуждении собственника к исполнению условий договора было вынесено еще в июле 2017 года. Но оно, как следует из релиза мэрии, не исполнено. Следствием этого стало чрезвычайное происшествие.

Из пресс-релиза администрации Ярового:

13 июня произошло обрушение участка ограждающей дамбы карты № 1−2 на золошлакоотвале системы внешнего гидрозолоудаления в районе водосброса, что, по мнению мэрии, стало следствие ненадлежащего содержания станции. Состояние дамбы было критическое, возникала реальная угроза выброса золошлакоотходов в озеро Большое Яровое.

На станции ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, а на территории Ярового — режим повышенной готовности. Восстановительные работы пришлось проводить за счет средств МУП ЯТЭК. Участок дамбы восстановлен, режим ЧС снят.

Пляж озера Яровое Наталья Лапина

Нет плана , людей и лицензии

Ранее представитель собственника заявил altapress.ru, что намерен с 1 июля 2019 года самостоятельно эксплуатировать ТЭЦ. В администрации Ярового однако заявили: у предприятия нет квалифицированного персонала и средств на подготовку станции к отопительному периоду.

Отсутствует у него и план мероприятий по приведению ТЭЦ в надлежащее техническое состояние, лицензии на эксплуатацию опасного производства, а также документы на оформление тарифов, закупку угля и др.

Все это ставит под угрозу работоспособность систем жизнеобеспечения Ярового, полагают в администрации.

Виталий Самобочий. vdp.mycdn.me

Ищут инвестора

С этим и связано решение главы Ярового Виталия Самобочего расторгнуть договор купли-продажи с ТПК «Ресурс» суде. Расторжение договора позволит выполнить законную передачу прав собственности как на муниципальный уровень, так и потенциальному инвестору, пояснили в администрацию.

Сейчас станцию готовит к осенне-зимнему периоду МУП ЯТЭК. Он провел гидравлические испытания системы теплоснабжения и ведет ремонт котлов и наиболее аварийных участков сетей.

Из пресс-релиза администрации Ярового:

Принимаются все меры для обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона.

Заявление в арбитраж направлено 26 июня. Сведения о поступлении в суд иска пока не опубликованы.

Ранее совладелец ТПК «Ресурс» заявил altapress.ru, что деятельность станции убыточная, проект реконструкции у него есть, но нет денег — он ищет инвестора. Виновником критического состояния станции он назвал МУП ЯТЭК.