Многострадальной «Горной стране» так и не дали газ, несмотря на гарантии алтайских властей

Придорожный комплекс «Горная страна» так и не был подключен к газу, несмотря на вмешательство премьер-министра России Михаила Мишустина, поручение губернатора Алтайского края Виктора Томенко и гарантии, данные инвестору в декабре подключить объект к газу. Об этом написал инициатор проекта Алексей Саламатов в своем Instagram накануне Нового года. «Газа нет, есть отписки и отговорки», — сообщил он.

Пару слов о газоснабжении. Газа у нас так и нет! После неожиданного визита в «Горную страну» Михаила Мишустина прошлой зимой, было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Губернатор дал поручение, назначил ответственного и все такое. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет! Есть отписки и отговорки. Мы по-прежнему тратим колоссальные деньги на отопление и горячую воду, — написал Алексей Саламатов.

Строительство первого объекта туркластера «Золотые ворота» — комплекса придорожного строительства «Горная страна» завершилось в 2018 году. Газовые сети построили к 2018 году, но сроки подачи газа в придорожный комплекс неоднократно переносились.

Комплекс отапливается электричеством, а это очень дорого.

В марте 2021 года объект посетил премьер-министра России Михаил Мишустин, после этого визита губернатор Виктор Томенко дал поручение разобраться с проблемой «Горной страны» и подчеркнул, что если обязательства перед инвестором были, то правительство региона к ним обязательно вернется.

Саламатов также сообщил в Instagram, что некоторое время перед Новым годом комплекс не работал из-за порыва на магистральном водопроводе, обеспечивающем водой весь кластер «Золотые ворота Алтая». 28 декабря работа «Горной страны» возобновилась.