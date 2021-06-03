Черепашьим шагом. Работа по газификации «Горной страны» кое-как сдвинулась с мертвой точки

Altapress.ru поинтересовался у семьи предпринимателей Саламатовых, как продвигаются работы по газификации их проекта — придорожного комплекса «Горная страна». В то, что газ появится в этом отопительном сезоне, они по-прежнему слабо верят.

В марте 2021 года губернатор Виктор Томенко дал поручение разобраться с проблемой «Горной страны» и подчеркнул, что если обязательства перед инвестором были, то правительство региона к ним обязательно вернется. Сделал он это после того, как премьер Михаил Мишустин во время рабочего визита на Алтай «ненароком» заглянул в проблемное заведение.

В апреле начальник регионального управления по развитию туризма Евгений Дешевых на вопрос altapress.ru о том, когда же газифицируют «Горную страну» ответил так:

Сейчас готовят комплект исполнительно-технической документации, которая с 2012 года «постарела». Ее приведут в соответствие с действующим законодательством. Как только растает снег и позволит погода, начнутся земляные работы по определению технического состояния газопровода. После этого, примерно в июле, уже можно говорить о датах пуска газа на объект.

Но и в июле о газе никто не заговорит, считает инвестор Алексей Саламатов. В нашей беседе он пояснил:

Алексей Саламатов. «Горная страна». Фото Владимира Бедарева.

К супруге обращались из городской администрации, чего-то расспрашивали. Но работ не видно. С Дешевых я разговаривал. К отопительному сезону обещал, но как-то неуверенно. К намеченному сроку (а это июль) точно ничего не сделают. И не скрывают этого.

Инвестор «Горной страны» Вера Саламатова рассказала о своем общении с рабочей группой:

Мы связываемся с куратором проекта. Он сказал, что Роспотребнадзор должен выставить очередные требования. Все идет очень медленно, если учесть, что по сути осталось четыре месяца (до холодов — прим. altapress.ru), нужно отопление. Однажды видела трактор вдалеке. Был он там недолго, не знаю, что они делали. Около нас не делали ничего. Еще к нам приезжали из отдела капстроительства согласовать работы, что они будут вынимать землю. То есть, не сказать, что ничего не делают. Но все, мне кажется, очень медленно. На наши вопросы о том, когда работы закончатся, вразумительных ответов не поступает.

Евгений Дешевых Дмитрий Лямзин

На вопрос altapress.ru о том, как сейчас продвигаются работы, Евгений Дешевых ответил примерно так же, как и в апреле: продолжается сбор недостающей исполнительно-технической документации и выполняется ее экспертиза. А оценка состояния газопровода с выборочным вскрытием сети началась только во второй декаде мая — из-за позднего схода снега.

«Завершение работ и выдача экспертизы планируется до 1 июля. После этого будет рассмотрен вопрос о сроках пуска газа на объект», — подчеркнул чиновник.

Безгазовая история

В 2013 году администрация Бийска и инвестор подписали соглашение о строительстве «Горной страны» на территории туристического кластера «Золотые ворота». Спустя два года началось строительство, которое вскоре приостановили из-за «личных обстоятельств инвертора».

Открытие «Горной страны» facebook.com/alekseisalamatov

Пока строительство было заморожено, к туркластеру подвели коммуникации — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Газовые сети построили к 2018 году, но сроки подачи газа неоднократно переносились.

В 2018 году строительство объекта завершилось, но подача топлива так и не началась.