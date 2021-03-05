Томенко проверит ситуацию с газификацией «Горной страны»

Председатель правительства России Михаил Мишустин 2 марта по дороге из Барнаула в Горно-Алтайск заехал в придорожное кафе «Горная страна» и добавил головной боли губернатору Виктору Томенко.

О том, что кортеж премьера остановился на въезде в Бийске возле «Горной страны» рассказал в соцсетях сам владелец заведения, предприниматель Алексей Саламатов.

Как известно, маршрут движения первых лиц государства всегда тщательно прорабатывается сотрудниками ФСО, и вряд ли такую остановку премьера можно назвать внезапной.

Возможно, в аппарате правительства знают о непростой ситуации с газификацией первого объекта туркластера «Золотые ворота Алтая», и Мишустин решил, как бы ненароком, лично проверить, а как же там обстоят дела.

Алексей Саламатов. Фото Владимира Бедарева.

Владелец объекта Алексей Саламатов уже несколько лет говорит о том, что региональные власти никак не помогают предпринимателю газифицировать кафе, хотя неоднократно это обещали сделать.

4 марта на пресс-конференции, посвященной итогам визита на Алтай Михаила Мишустина, на тему газификации высказался Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я проводил его в Барнауле и как дальше проходила поездка, не знаю. О том, что премьер заехал в «Горную страну», узнал из соцсетей и СМИ. Был он там или не был, не могу пока собрать информацию. Во время вчерашнего совещания я попросил начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых представить информацию (о газификации объекта — прим. altapress.ru) более подробно. О тех обязательствах, которые перед реализацией проекта брали на себя власти, что обещали сделать, что уже сделали, чего и по какой причине не сделали. И чем сегодня можно помочь.

Он подчеркнул, что если обязательства были, то правительство региона к ним обязательно вернется.

По меньшей мере звучит странно, что глава туристического ведомства Евгений Дешевых ранее не посвящал губернатора в проблемы развития туркластера «Золотые ворота Алтая».