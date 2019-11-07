Единственный объект в «призрачном» туркластере Бийска не подключают к газу

Придорожное кафе «Горная страна», которое весной 2019 года открылось в бийском туркластере, не подключают к газу. Кроме этого на трассе рядом с ним провели сплошную линию, и теперь туристы, которые едут из Горного Алтая не могут свернуть к комплексу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал владелец кафе Алексей Саламатов.

Запись бизнесмена полна сарказма и отчаяния. Она собрала много лайков и комментариев, люди призывают Саламатова не отчаиваться, он отвечает им, что продолжает верить в лучшее.

Алексей Саламатов,

предприниматель , владелец кафе «Горная страна»:

— Сижу с своей «Горной стране» обедаю. Очень респектабельного вида пара (к нам, кстати, заезжают очень много людей на очень дорогих тачках) с явным пиететом интересуется у кассира: «Это у вас тут москвичи такую красоту построили?"

Смеюсь (можно сказать сквозь слезы): «Нет, не москвичи. Местные придурки…» Газа так и нет. И, боюсь, этой зимой уже не будет. Указатели так и ведут большинство гостей мимо по объездной дороге. После ремонта трассы «нарисовали» сплошную со стороны Бийска, «отрезав» поток гостей с Горного Алтая… <…> Чувствую себя наивным, доверчивым дебилом…

Сейчас комплекс отапливается электричеством. Перед реализацией проекта бизнесмену обещали, что кафе подключат к газу, написал Саламатов в Facebook.

Алексей Саламатов. Фото Владимира Бедарева.

Что известно о туркластере в Бийске

Напомним, «Горная страна» стала первым объектом, который появился в туркалстере Бийска. Средства на инженерную инфраструктуру на въезде в город Алтайский края получил по федеральной программе еще в 2011 году. Бийск привлекал инвесторов льготной ставкой аренды, они проявляли интерес, но строить не спешили.

В 2018 году бийская пресса написала, что в состав туркластера вошли крупные торговые центры города. «Было принято решение об увеличении границ кластера за счет более интересных для бизнеса площадок по ходу трассы непосредственно в Бийске», — пояснял ранее altapress.ru Евгений Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Объем инвестиций по состоянию на начало 2019 года составил 1,150 млрд рублей, в том числе внебюджетных — 800 млн. В «Золотых воротах Алтая» компания «Аникс» построит логистический центр с оптово-розничным магазином. Также запланирован торговый центр, но арендатор участка пока не приступил к проектированию.