Томенко дал поручение немедленно газифицировать «Горную страну»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил начальнику туристического ведомства Евгению Дешевых скорейшим образом решить вопрос с газификацией единственного объекта в туркластере «Золотые ворота Алтая» — кафе «Горная страна». Напомним, что именно сюда по пути из Барнаула в Горно-Алтайск заезжал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Вечером 17 марта пресс-служба губернатора распространила пресс-релиз о том, какие меры уже приняты по газификации «Горной страны». Напомним, этот проект реализует семья предпринимателей Саламатовых.

История вопроса

Реализация проекта создания туристического кластера на въезде в Бийск началась в 2011 году.

В 2013 году администрация Бийска и инвестор подписали соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса «Горная страна».

Комплекс дорожного сервиса «Горная страна». altairegion22.ru.

Еще спустя два года строительство объекта началось, однако вскоре было приостановлено «из-за личных обстоятельств инвестора», говорится в сообщении пресс-службы.

Пока строительство было заморожено, к туркластеру за это время были подведены коммуникации — водоснабжение, водоотведения, электроснабжение. К ним и подключился резидент. Газовые сети до 2018 года тоже были построены, но сроки подачи газа неоднократно переносились по разным причинам.

В 2018 году строительство объекта возобновилось и вскоре «Горная страна» принимала первых посетителей.

Виктор Томенко и Александр Новак ( слева). Анна Зайкова.

Однако подача топлива не начиналась. «Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета, в том числе, привели к затягиванию процесса подключения к газу», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Что теперь изменилось

Пока ничего. За исключением одного — Томенко дал поручение начальнику краевого управления по развитию туризма Евгению Дешевых довести проект до логического завершения. В настоящее время мэрия Бийска, как заказчик, готовит актуальный график подключения объекта, после чего в апреле этого года исполнители приступят к конкретным работам. Также будет проведена комплексная оценка состояния сетей.

Томенко подчеркнул, что Дешевых должен лично контролировать реализацию этого проекта, то есть теперь он отвечает за него головой.

Евгений Дешевых Дмитрий Лямзин

Altapress.ru уже отмечал: странно что «министр туризма» Евгений Дешевых заранее не проинформировал губернатора о том, что в «Горной стране» сложились такие сложности с подключением к газу. Об этом неоднократно заявляла в социальных сетях семья Саламатовых. И, конечно, Михаил Мишустин заехал в туркластер неслучайно.

По данным altapress.ru, кандидатура Евгения Дешевых одно время обсуждалась в качестве возможного назначения на пост министра экономического развития Алтайского края. Думается, после этой истории шансы чиновника стремительно приближаются к нулю.