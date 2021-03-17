Томенко дал поручение немедленно газифицировать «Горную страну»

Вечером 17 марта пресс-служба губернатора распространила пресс-релиз о том, какие меры уже приняты по газификации «Горной страны». Напомним, этот проект реализует семья предпринимателей Саламатовых.
История вопроса
Реализация проекта создания туристического кластера на въезде в Бийск началась в 2011 году.
В 2013 году администрация Бийска и инвестор подписали соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса «Горная страна».
Еще спустя два года строительство объекта началось, однако вскоре было приостановлено «из-за личных обстоятельств инвестора», говорится в сообщении пресс-службы.
Пока строительство было заморожено, к туркластеру за это время были подведены коммуникации — водоснабжение, водоотведения, электроснабжение. К ним и подключился резидент. Газовые сети до 2018 года тоже были построены, но сроки подачи газа неоднократно переносились по разным причинам.
В 2018 году строительство объекта возобновилось и вскоре «Горная страна» принимала первых посетителей.
Однако подача топлива не начиналась. «Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета, в том числе, привели к затягиванию процесса подключения к газу», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Что теперь изменилось
Пока ничего. За исключением одного — Томенко дал поручение начальнику краевого управления по развитию туризма Евгению Дешевых довести проект до логического завершения. В настоящее время мэрия Бийска, как заказчик, готовит актуальный график подключения объекта, после чего в апреле этого года исполнители приступят к конкретным работам. Также будет проведена комплексная оценка состояния сетей.
Томенко подчеркнул, что Дешевых должен лично контролировать реализацию этого проекта, то есть теперь он отвечает за него головой.
Altapress.ru уже отмечал: странно что «министр туризма» Евгений Дешевых заранее не проинформировал губернатора о том, что в «Горной стране» сложились такие сложности с подключением к газу. Об этом неоднократно заявляла в социальных сетях семья Саламатовых. И, конечно, Михаил Мишустин заехал в туркластер неслучайно.
По данным altapress.ru, кандидатура Евгения Дешевых одно время обсуждалась в качестве возможного назначения на пост министра экономического развития Алтайского края. Думается, после этой истории шансы чиновника стремительно приближаются к нулю.