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Туризм

«Сумасшедшая красота»: Татьяна Навка вместе с падчерицей отдыхает на Алтае

Известная спортсменка и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка прилетела на отдых в Республику Алтай. О своем отпуске она рассказала подписчикам в Instagram.

Татьяна Навка на Алтае.
Татьяна Навка на Алтае.
https://www.instagram.com/tatiana_navka/

«Снежные горы, великолепные реки, могучая тайга — жемчужина Сибири, Его Величество Алтай! Как же здесь красиво! Прекрасная природа, Целебный край, Волшебная энергетика! Я в восторге!», — написала спортсменка.

Судя по местности и интерьерам зданий на фотографиях, спортсменка отдыхает в пятизвездочном отеле Altay Village Teletskoe. Татьяна показала подписчикам, как танцевала с «медведем», летала на вертолете, а еще рассказала о «странных трусах» для принятия пантовых ванн.

Подписчики восхитились фотографиями спортсменки и посоветовали ей посетить Горный Алтай летом. Татьяна ответила, что этот пункт уже есть в ее планах.

В отпуск Навка отправилась не одна. Вместе с ней приехала 23-летняя дочь Дмитрия Пескова Елизавета.

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