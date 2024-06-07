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Экономика

Могут ли в России 7 июня поднять ключевую ставку до 17%

Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 7 июня.

Центробанк.
Центробанк.
ru.freepik.com

Эксперты уверены, что 7 июня ключевая ставка может вырасти.

Треть участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний – полагают что ЦБ поднимет ставку с текущих 16% до 17% годовых.

Повышение ставки ожидает глава ВТБ Андрей Костин, такую вероятность не исключает глава Сбера Герман Греф.

Напомним, на ключевая ставка в 16% остается неизменной с 18 декабря 2023 года.

В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно.

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. От нее зависят проценты по кредитам для потребителей, а также проценты на вклады.

Ранее охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%.

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