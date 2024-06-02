Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

28 февраля 2022 года Банк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, что стало историческим максимумом как по конечной цифре, так и по темпу повышения (1050 б.п.).

Тогда в ЦБ это объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и сочли, что такой шаг необходим, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Ставка продержалась на этом уровне месяц, затем ее стали снижать. К сентябрю 2022-го она достигла 7,5% и оставалась такой до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что ключевую ставку хотят поднять до 18%.

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