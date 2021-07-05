Молочные реки, виртуальные берега. Как работает единственный в стране интернет-универмаг деревенской пищи

Такое не едим
Моя московская родственница однажды выкинула в мусорное ведро купленные мною в супермаркете помидоры — целую сетку. «Мы такое не едим», — заявила она.
Дважды в неделю она ездит на ферму за 150 км за молоком, творогом и сметаной. Ферму нашла по совету знакомых. Лично познакомилась с чистоплотной хозяйкой, коровами и процессом доения. И только после этого начала покупать.
Идею помочь поклонникам здорового питания приобретать натуральные продукты напрямую у надежных хозяйств, а производителям — найти розничных клиентов, и заложили разработчики платформы «Свое Родное» (или, если хотите, маркетплейса).
Зарегистрируем всех
То, что называют модными словечками «платформа» и «маркетплейс» — это интернет-магазин, на витрине которого — на экране компьютера или смартфона — товары разных производителей и поставщиков. Тут легко найти нужный продукт (есть фильтры), узнать его характеристики и цену. Ну и, конечно же, заказать.
Но от большинства раскрученных платформ «Свое Родное» отличается — она настроена, в первую очередь, на торговлю продовольствием. Причем для фермеров и других производителей это — только часть сервисов, объединенных на другой платформе — «Свое Фермерство».
В перспективе на платформе «Свое Фермерство» должны быть зарегистрированы 100% фермеров, а также дилеры сельхозтехники, поставщики ГСМ и средств защиты растений — всего, что нужно в сельском хозяйстве", — рассказал Алексей Костенков, замначальника отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса алтайского филиала Россельхозбанка и региональный модератор площадки.Так выглядит маркетплейс деревенской пищи.Скан платформы «Свое Родное».
Словом, цель — дать в руки фермеру технологичный инструмент для ведения бизнеса, какие бы задачи он ни решал: продать продукцию оптом или в розницу, закупить сырье и материалы, посоветоваться с ветеринаром. Или даже подобрать персонал и заказать исследование почвы — все это, кстати, есть уже сегодня.
И разработчики продолжают «докручивать» сервисы и насыщать платформу новыми возможностями.
Знаем каждого
А теперь все же к рознице — платформе «Свое Родное». Разумеется, купить домашний сыр, деревенское мясо или молоко через интернет можно и сегодня. Ну, скажем, на «Авито». Здесь этими удовольствиями торгуют частные лица.
«Свое Родное» устроено по-другому: товары на продажу выставляют только официально работающие производители. И это, что называется, плюс им в карму.
Все они зарегистрированы в налоговой службе, обязательно получают ветеринарные справки. Деятельность их сертифицируется и проверяется. И мы каждого из них знаем. Проверить ЛПХ сложнее", — объясняет Ирина Федорова, начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса алтайского филиала Россельхозбанка.
Со временем оценивать качество продукции будет и «народный контроль»: отзывы покупателей. Но это все же будущее — сегодня отзывов обнаружить не удалось. В любом случае, корректировать их здесь не будут, заверили меня в банке.
Сейчас платформа «Свое Родное» — на этапе наполнения витрины. По данным на середину мая, зарегистрирован в ней 121 производитель из Алтайского края и Республики Алтай. Объемы торговли через нее, судя по комментариям зарегистрированных продавцов, еще невелики.
Реклама лишней не бывает
Предприниматель Елена Зауэр из Завьяловского района, развивающая цех по производству мясных полуфабрикатов и колбас, говорит, что продажи через «Свое Родное» у нее пока единичные — поступило один-два заказа, не больше. Покупку вывезли сами заказчики.
Мы развозим нашу продукцию в Завьяловский, Баевский и Романовский районы. Но заказы принимаем по телефону, работаем по старинке — у нас нет менеджера, который сидел бы на Интернет-заказах", — говорит она.
Еще один зарегистрированный на платформе производитель — барнаульское предприятие «Алтай Молоко». У него натуральные, без каких-либо добавок, сыры, творог, сметана и сливочное масло. В общем, то, что надо.
Но руководитель компании Константин Корнев сейчас больше рассчитывает на единственный в Барнауле магазин. Услуги по доставки заказов через «Свое Родное» у него нет — впрочем, относительное крупные, коллективные, заявки он готов привезти на место.
Компания «Рикон» продает через платформу, в частности, сырную косичку под брендом «Зимаречье». Олег Махнаков, директор «Рикона», сейчас воспринимает платформу, скорее, как рекламу (тем более, что платить за регистрацию не нужно). «А никакая реклама лишней не бывает», — говорит он.
Москва уже распробовала
А вот в Москве платформу (и, конечно, выставленные здесь товары) уже распробовали. Есть и постоянные клиенты.
«Люблю деревенские консервы», «покупаю здесь козий и овечий сыр», «заказываю молочные продукты и яйца», «продукты настолько вкусные, что теперь нигде больше не покупаем». Это только малая часть того, что рассказывают москвичи, например, на otzyvru.com.
Объяснение очевидное: в Москве с ее безграничным рынком организована доставка на дом. В Алтайском крае большинство производителей практикуют только самовывоз. Это значит вот что: покупателю надо приехать на место производства и забрать покупку. Впрочем, варианты есть.
Самовывоз означает и то, что можно договориться с фермером о доставке товара — они, как правило, регулярно ездят в Барнаул или другие города региона", — объясняет Ирина Федорова.
Временные пороги
Если внимательно «погулять» по маркетплейсу, легко заметить: многие предприниматели пишут, что покупка не должна быть меньше 300−500, а то и 1 тыс. рублей.
Само по себе такое ограничение понятно — продажи должны приносить выгоду, говорит Алексей Костенков. Но такое условие больше подходит для коллективных закупок коллег по работе или друзей. К слову, в Россельхозбанке говорят, что это уже развивается.
Со временем, когда увеличатся объемы продаж, эти пороги будут стираться", — полагает Ирина Федорова.
В будущем разработчики рассчитывают завлечь покупателей возможностью «съездить в гости к корове» — то есть на ферму, и собственными глазами убедиться, что качество на высоте. А заодно и отдохнуть.
Опция «Агротур» на платформе уже есть — правда, в Алтайском крае она работает скорее на классический агротуризм, чем на короткие визиты к месту производства.
Доставка в перспективе
Сегодня платформа может стать дополнительным каналом продаж для действующего агробизнеса. В будущем, возможно, и основным — напрямую работать с покупателем выгоднее, чем с торговыми точками.
Набрал заказы, доставил их на дом — получи деньги здесь и сейчас. А торговые сети, как правило, расплачиваются, спустя 30−60 дней, и, к тому же, стремятся занизить цену, по которой берут товар в продажу.
Между тем, производители вкусной и здоровой пищи готовы поторговаться (то есть снизить цену) лишь до определенного предела — иначе теряется качество.
Мы прорабатываем вопрос о доставке. Обсуждали эту тему с фермерами. Они предложили создать в Барнауле терминал, куда будет доставляться и складироваться продукция фермеров, а уже оттуда курьером доставляться по Барнаулу заказчикам. Чем больше на платформе зарегистрируется фермеров, чем больше мы ее насытим товарами, тем быстрее будет обеспечена логистика", — считает Алексей Костенков.
Факт
690 сельхозпредприятий и переработчиков зарегистрировано на платформе «Свое Фермерство».
900 продуктов от алтайских производителей представлены на платформе «Свое Родное».
Источник: алтайский филиал Россельхозбанка, данные на конец мая.