Молочные реки, виртуальные берега. Как работает единственный в стране интернет-универмаг деревенской пищи

Первой российской платформой по торговле натуральными продуктами напрямую от фермеров стал разработанный Россельхозбанком сервис «Свое Родное». Запустили его совсем недавно — в сентябре 2020 года, и с того времени на нем зарегистрировались больше сотни алтайских производителей вкусной и здоровой пищи. Какие перспективы видят в нем разработчики и производители — в материале altapress.ru.

Такое не едим

Моя московская родственница однажды выкинула в мусорное ведро купленные мною в супермаркете помидоры — целую сетку. «Мы такое не едим», — заявила она.

Дважды в неделю она ездит на ферму за 150 км за молоком, творогом и сметаной. Ферму нашла по совету знакомых. Лично познакомилась с чистоплотной хозяйкой, коровами и процессом доения. И только после этого начала покупать.

Идею помочь поклонникам здорового питания приобретать натуральные продукты напрямую у надежных хозяйств, а производителям — найти розничных клиентов, и заложили разработчики платформы «Свое Родное» (или, если хотите, маркетплейса).

Так выглядит маркетплейс деревенской пищи. Скан платформы «Свое Родное».

Зарегистрируем всех

То, что называют модными словечками «платформа» и «маркетплейс» — это интернет-магазин, на витрине которого — на экране компьютера или смартфона — товары разных производителей и поставщиков. Тут легко найти нужный продукт (есть фильтры), узнать его характеристики и цену. Ну и, конечно же, заказать.

Но от большинства раскрученных платформ «Свое Родное» отличается — она настроена, в первую очередь, на торговлю продовольствием. Причем для фермеров и других производителей это — только часть сервисов, объединенных на другой платформе — «Свое Фермерство».

В перспективе на платформе «Свое Фермерство» должны быть зарегистрированы 100% фермеров, а также дилеры сельхозтехники, поставщики ГСМ и средств защиты растений — всего, что нужно в сельском хозяйстве", — рассказал Алексей Костенков, замначальника отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса алтайского филиала Россельхозбанка и региональный модератор площадки. Так выглядит маркетплейс деревенской пищи. Скан платформы «Свое Родное».

Словом, цель — дать в руки фермеру технологичный инструмент для ведения бизнеса, какие бы задачи он ни решал: продать продукцию оптом или в розницу, закупить сырье и материалы, посоветоваться с ветеринаром. Или даже подобрать персонал и заказать исследование почвы — все это, кстати, есть уже сегодня.

И разработчики продолжают «докручивать» сервисы и насыщать платформу новыми возможностями.

Знаем каждого

А теперь все же к рознице — платформе «Свое Родное». Разумеется, купить домашний сыр, деревенское мясо или молоко через интернет можно и сегодня. Ну, скажем, на «Авито». Здесь этими удовольствиями торгуют частные лица.

«Свое Родное» устроено по-другому: товары на продажу выставляют только официально работающие производители. И это, что называется, плюс им в карму.

Деревенская еда. Pixabay.com

Все они зарегистрированы в налоговой службе, обязательно получают ветеринарные справки. Деятельность их сертифицируется и проверяется. И мы каждого из них знаем. Проверить ЛПХ сложнее", — объясняет Ирина Федорова, начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса алтайского филиала Россельхозбанка.

Со временем оценивать качество продукции будет и «народный контроль»: отзывы покупателей. Но это все же будущее — сегодня отзывов обнаружить не удалось. В любом случае, корректировать их здесь не будут, заверили меня в банке.

Сейчас платформа «Свое Родное» — на этапе наполнения витрины. По данным на середину мая, зарегистрирован в ней 121 производитель из Алтайского края и Республики Алтай. Объемы торговли через нее, судя по комментариям зарегистрированных продавцов, еще невелики.

Деревенская еда. Pixabay.com

Реклама лишней не бывает

Предприниматель Елена Зауэр из Завьяловского района, развивающая цех по производству мясных полуфабрикатов и колбас, говорит, что продажи через «Свое Родное» у нее пока единичные — поступило один-два заказа, не больше. Покупку вывезли сами заказчики.

Мы развозим нашу продукцию в Завьяловский, Баевский и Романовский районы. Но заказы принимаем по телефону, работаем по старинке — у нас нет менеджера, который сидел бы на Интернет-­заказах", — говорит она.

Молоко. CC0

Еще один зарегистрированный на платформе производитель — барнаульское предприятие «Алтай Молоко». У него натуральные, без каких-либо добавок, сыры, творог, сметана и сливочное масло. В общем, то, что надо.

Но руководитель компании Константин Корнев сейчас больше рассчитывает на единственный в Барнауле магазин. Услуги по доставки заказов через «Свое Родное» у него нет — впрочем, относительное крупные, коллективные, заявки он готов привезти на место.

Компания «Рикон» продает через платформу, в частности, сырную косичку под брендом «Зимаречье». Олег Махнаков, директор «Рикона», сейчас воспринимает платформу, скорее, как рекламу (тем более, что платить за регистрацию не нужно). «А никакая реклама лишней не бывает», — говорит он.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Москва уже распробовала

А вот в Москве платформу (и, конечно, выставленные здесь товары) уже распробовали. Есть и постоянные клиенты.

«Люблю деревенские консервы», «покупаю здесь козий и овечий сыр», «заказываю молочные продукты и яйца», «продукты настолько вкусные, что теперь нигде больше не покупаем». Это только малая часть того, что рассказывают москвичи, например, на otzyvru.com.

Объяснение очевидное: в Москве с ее безграничным рынком организована доставка на дом. В Алтайском крае большинство производителей практикуют только самовывоз. Это значит вот что: покупателю надо приехать на место производства и забрать покупку. Впрочем, варианты есть.

Самовывоз означает и то, что можно договориться с фермером о доставке товара — они, как правило, регулярно ездят в Барнаул или другие города региона", — объясняет Ирина Федорова.

Доставка еды. CC0.

Временные пороги

Если внимательно «погулять» по маркетплейсу, легко заметить: многие предприниматели пишут, что покупка не должна быть меньше 300−500, а то и 1 тыс. рублей.

Само по себе такое ограничение понятно — продажи должны приносить выгоду, говорит Алексей Костенков. Но такое условие больше подходит для коллективных закупок коллег по работе или друзей. К слову, в Россельхозбанке говорят, что это уже развивается.

Со временем, когда увеличатся объемы продаж, эти пороги будут стираться", — полагает Ирина Федорова.

В будущем разработчики рассчитывают завлечь покупателей возможностью «съездить в гости к корове» — то есть на ферму, и собственными глазами убедиться, что качество на высоте. А заодно и отдохнуть.

Опция «Агротур» на платформе уже есть — правда, в Алтайском крае она работает скорее на классический агротуризм, чем на короткие визиты к месту производства.

Так выглядит маркетплейс деревенской пищи. Скан платформы «Свое Родное».

Доставка в перспективе

Сегодня платформа может стать дополнительным каналом продаж для действующего агробизнеса. В будущем, возможно, и основным — напрямую работать с покупателем выгоднее, чем с торговыми точками.

Набрал заказы, доставил их на дом — получи деньги здесь и сейчас. А торговые сети, как правило, расплачиваются, спустя 30−60 дней, и, к тому же, стремятся занизить цену, по которой берут товар в продажу.

Между тем, производители вкусной и здоровой пищи готовы поторговаться (то есть снизить цену) лишь до определенного предела — иначе теряется качество.

Мы прорабатываем вопрос о доставке. Обсуждали эту тему с фермерами. Они предложили создать в Барнауле терминал, куда будет доставляться и складироваться продукция фермеров, а уже оттуда курьером доставляться по Барнаулу заказчикам. Чем больше на платформе зарегистрируется фермеров, чем больше мы ее насытим товарами, тем быстрее будет обеспечена логистика", — считает Алексей Костенков.

Факт

690 сельхозпредприятий и переработчиков зарегистрировано на платформе «Свое Фермерство».

900 продуктов от алтайских производителей представлены на платформе «Свое Родное».

Источник: алтайский филиал Россельхозбанка, данные на конец мая.