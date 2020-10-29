Молодые семьи в России резко обеднели и стали жить хуже, чем пенсионеры

Молодым семьям в России теперь хватает денег только на еду и одежду, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

На грани нищеты оказались примерно две трети молодых семей — от 18 до 25 лет. Причем, ситуация сильно ухудшилась по сравнению с 2019 годом.

«64% семей денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут», — отмечает издание.

Примечательно, что в 2019 году жизнь этой категории более-менее отличалась благополучием — тогда больше половины отметили, что им хватает денег на разные товары.

Однако за год ситуация изменилась настолько кардинально, что теперь они менее обеспечены, чем даже неработающие пенсионеры.

«62,4% пенсионеров не могут себе позволить ничего, кроме еды и одежды, против 64% молодых семей», — показывает статистика.

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