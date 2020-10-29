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Экономика

Молодые семьи в России резко обеднели и стали жить хуже, чем пенсионеры

Молодым семьям в России теперь хватает денег только на еду и одежду, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Многие семьи, дожидаясь своей очереди, перестают быть "молодыми".
Многие семьи, дожидаясь своей очереди, перестают быть "молодыми".
Анна Зайкова

На грани нищеты оказались примерно две трети молодых семей — от 18 до 25 лет. Причем, ситуация сильно ухудшилась по сравнению с 2019 годом.

«64% семей денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут», — отмечает издание.

Примечательно, что в 2019 году жизнь этой категории более-менее отличалась благополучием — тогда больше половины отметили, что им хватает денег на разные товары.

Однако за год ситуация изменилась настолько кардинально, что теперь они менее обеспечены, чем даже неработающие пенсионеры.

«62,4% пенсионеров не могут себе позволить ничего, кроме еды и одежды, против 64% молодых семей», — показывает статистика.

Ранее сообщали, что Алтайский край прописался в безнадежных аутсайдерах по зарплате.

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