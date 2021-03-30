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Экономика

Молоко может подорожать на 15% из-за нового экосбора на упаковку

Российские производители молока, напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть новый экологический сбор, пишут «Известия».

Молоко.
Молоко.
СС0

Речь идет о части положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину.

«В документе сказано: новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу», — поясняет издание.

Причем экосбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 литра молока, а при повышенной с 2022 года — 3,5% (или 7% - по двойному нормативу).

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«Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10−15%", — предупредила замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, отвечающей за сельское хозяйство, изданию сообщили, что с 2022 года весь объем упаковки на рынке придется утилизировать.

Ранее в Алтайпищепроме рассказали, кто виноват и не виноват в росте цен на молочную продукцию в Алтайском крае.

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