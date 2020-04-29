России предсказали падение экономики на 5,5%

Изначально Moody’s понизило прогноз роста ВВП России в 2020 году до 0,5% с 1,5%, назвав причиной падение цен на нефть и пандемию нового коронавируса.
Эксперты отметили, что несмотря на то, что Россия, Мексика, Бразилия, Турция, Индонезия и Саудовская Аравия приняли умеренные меры самоизоляции, ограничения сильно сократили экономическую активность в этих странах.
Также агентство Moody’s понизило прогнозы по реальному ВВП на 2020 и 2021 годы для всех стран G20.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз по состоянию экономики после кризиса. По его мнению, экономика России восстановится после спада в 7−8% и будет работать нормально.