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Экономика

России предсказали падение экономики на 5,5%

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%. В то же время в 2021 году ожидается рост на 2,2%, передает ТАСС.

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
СС0

Изначально Moody’s понизило прогноз роста ВВП России в 2020 году до 0,5% с 1,5%, назвав причиной падение цен на нефть и пандемию нового коронавируса.

Эксперты отметили, что несмотря на то, что Россия, Мексика, Бразилия, Турция, Индонезия и Саудовская Аравия приняли умеренные меры самоизоляции, ограничения сильно сократили экономическую активность в этих странах.

Также агентство Moody’s понизило прогнозы по реальному ВВП на 2020 и 2021 годы для всех стран G20.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз по состоянию экономики после кризиса. По его мнению, экономика России восстановится после спада в 7−8% и будет работать нормально.

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