Москалькова объяснила, почему россияне не провалились за черту бедности из-за пандемии

Москалькова подчеркнула, что отличительная особенность российской власти в период пандеми — принятие дополнительных мер по созданию социальных и экономических условий для поддержки материального благополучия людей.
«Еще весной граждане вполне справедливо поднимали вопрос достаточности мер для обеспечения их прав на труд, здоровье, образование, свободу предпринимательства, да и на ту же свободу передвижения», — напомнила она.
Именно поэтому, пояснила омбудсмен, появились указы президента, федеральные законы и правительственные акты, которые «создали новую систему социально-экономических гарантий».
Москалькова уверена, что избежать роста числа людей, оказавшихся за чертой бедности, позволила именно поддержка в виде компенсаций и не только.
«Были сохранены зарплаты для ушедших на вынужденные каникулы, начались выплаты социальных пособий для детей. И это только на федеральном уровне», — уточнила Москалькова.
При этом, добавила она, региональные власти не просто поддержали федеральный центр, но и установили свои дополнительные выплаты.
«Все это многим помогло удержаться на плаву. И сейчас, во многом благодаря тому, что все эти меры были приняты незамедлительно, можно говорить, что жить в новых условиях мы сможем», — заверила «человеческий омбудсмен».
В марте 2020 года Москалькова, комментируя распространение коронавируса в Москве, вспомнила фейки про «Зимнюю вишню», где при пожаре погибли люди.