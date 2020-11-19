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Экономика

Москалькова объяснила, почему россияне не провалились за черту бедности из-за пандемии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала «Парламентской газете», как власти поддерживают население во время пандемии COVID-19.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России.
instagram.com/moskalkova.official.

Москалькова подчеркнула, что отличительная особенность российской власти в период пандеми — принятие дополнительных мер по созданию социальных и экономических условий для поддержки материального благополучия людей.

«Еще весной граждане вполне справедливо поднимали вопрос достаточности мер для обеспечения их прав на труд, здоровье, образование, свободу предпринимательства, да и на ту же свободу передвижения», — напомнила она.

Именно поэтому, пояснила омбудсмен, появились указы президента, федеральные законы и правительственные акты, которые «создали новую систему социально-экономических гарантий».

Москалькова уверена, что избежать роста числа людей, оказавшихся за чертой бедности, позволила именно поддержка в виде компенсаций и не только.

Мария Бутина на встрече с Татьяной Москальковой.
Мария Бутина на встрече с Татьяной Москальковой.
facebook.com/mvbutina

«Были сохранены зарплаты для ушедших на вынужденные каникулы, начались выплаты социальных пособий для детей. И это только на федеральном уровне», — уточнила Москалькова.

При этом, добавила она, региональные власти не просто поддержали федеральный центр, но и установили свои дополнительные выплаты.

«Все это многим помогло удержаться на плаву. И сейчас, во многом благодаря тому, что все эти меры были приняты незамедлительно, можно говорить, что жить в новых условиях мы сможем», — заверила «человеческий омбудсмен».

В марте 2020 года Москалькова, комментируя распространение коронавируса в Москве, вспомнила фейки про «Зимнюю вишню», где при пожаре погибли люди.

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