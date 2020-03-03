Москалькова, комментируя коронавирус в Москве, напомнила о фейках про «Зимнюю вишню»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала в своем Facebook сообщения о том, что якобы в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом.

В мессенджерах и соцсетях сейчас распространяются сообщения о большом количестве инфицированных коронавирусом в Москве. Утверждается, что эти данные замалчиваются, чтобы не создавать панику перед принятием поправок в Конституцию.

«Мы ведь уже сталкивались с подобным. Помните трагедию в торговом центре „Зимняя вишня“ 25 марта 2018 года? Тогда в Интернете тиражировалась новость о сотнях погибших в пожаре людей и бездействии правоохранительных органов. Однако эти данные не подкреплялась никакими доказательствами», — написала Москалькова.

Она подчеркнула, что такого рода сообщения, когда мошенники используют «низкие» приемы, способны спровоцировать панику и беспорядки, дестабилизировать общество.

Москалькова призвала не поддаваться провокации и панике, а также попросила доверять официальным источникам.

Как пишет «Газета.ru», в Москве госпитализированы 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе двух детей из Барнаула и 32-летнего уроженца Заринска с пятилетней дочерью.