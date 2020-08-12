Московские собственники «Иткульского спиртзавода» назначили нового управленца из местных

7 августа на единственном в Алтайском крае спиртзаводе появился новый исполнительный директор. Им стала Ольга Клюкина, ранее занимавшая должность главного технолога. Предыдущий управленец — Андрей Широков — пришелся собственникам не ко двору.

Как сообщают источники altapress.ru, Ольга Клюкина — человек из местных, работает на предприятии уже более 10 лет.

Примечательно, что в конце марта она участвовала в первой пресс-конференции нового генерального директора «Иткульского спиртзавода» Юрия Тинта, приехавшего из Москвы.

Тогда Ольга Клюкина отвечала на вопросы о состоянии производственной базы. Теперь в круг ее полномочий входит все оперативное управление спиртзаводом.

В Барнауле прошла пресс-конференция , посвященная судьбе «Иткульского спиртзавода». www. ffprom22.ru

Что происходит на заводе

Как рассказывают сами работники предприятия, спиртовое производство на заводе работает на полную мощность, постепенно набирает обороты и водочных цех.

Запасов сырья достаточно, закупки акцизной марки увеличиваются.

Ранее Юрий Тинт сообщал, что выйти на плановые показатели по выпуску готовой продукции на предприятии планируется к концу года.