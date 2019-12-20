Мудрости и снижения налогов: что попросили у Деда Мороза участники церемонии «Менеджер года-2019»

18 декабря в Барнауле наградили победителей бизнес-премии «Менеджер года-2019» — ведущих предпринимателей Алтайского края. Чтобы подвести итоги года, мы попросили главных героев церемонии ответить на два вопроса: один серьезный, другой — шуточный. Ответы лауреатов и гостей конкурса оказались очень неожиданными.

Вопросы: 1. Самое главное событие в 2019 году в вашем бизнесе? 2. Чтобы вы попросили у Деда Мороза для себя лично и для своего дела?

Юрий Гатилов на вручении премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

гендиректор компании «Жилищная инициатива»:

1. Конечно, это введение проектного финансирования в строительной отрасли. 2019-й — это Год свиньи, свинью нам и подложили. Теперь наступает Год крысы. Интересно, прогрызет она мешок или нет. А так — все нормально. 2. Ничего, потому что знаю, Дед Мороз — это я.

Денис Газукин,

учредитель компании Freematiq:

1. Мы открыли еще одну компанию, связанную с интернетом вещей и робототехникой. Из сферы программирования потихоньку начинаем уходить, двигаясь в «железо». Это я бы отметил в качестве основного события в бизнесе. 2. Попросил бы одного — чтобы на рынке IT Алтайского края было побольше квалифицированных кадров. Для себя ничего не прошу, в семье у меня порядок.

Олег Махнаков ( справа) на вручении премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Олег Махнаков,

директор компании «Рикон»:

1. Важное событие — открытие экспортного направления. У нас уже есть понимание, куда мы движемся, разработана стратегия. К сожалению, сделать все это быстро не удалось, процесс достаточно длительный. На молочном заводе завершена первая очередь реконструкции, которая позволяет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Сейчас мы готовим дополнительные линии по выпуску новой продукции. 2. Я бы попросил у Деда Мороза снижение налоговой нагрузки и административных барьеров. Это и для бизнеса будет полезно, и для всех предпринимателей лично.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Дмитрий Лямзин.

Константин Денисенко,

генеральный директор предприятия «ЗИАС Машинери»:

1. Запуск целого направления по изготовлению промышленных 3D-принтеров. Первую успешную сделку мы осуществили с «Челябинским металлургическим комбинатом», куда ушла первая машина. Важное событие — на нашу площадку зашел Федеральный центр компетенций, который внедряет системы бережливого производства. Потенциал у данного направления очень большой. За первые полгода, что мы внедряем данные процессы, некоторые участки серьезно преобразились. И так была высокая культура производства, а сейчас — вообще не узнать! 2. Наверное, мудрости, ведь нет предела совершенству. А еще попросил бы стабильности в Алтайском крае. Со всем остальным справимся самостоятельно.

Александр Терновой ( справа) на вручении премии «Менеджер года-2019» Дмитрий Лямзин

Александр Терновой,

председатель совета директоров агропромышленной группы «Алтайские закрома»:

1. Наша команда в 2018 году пережила тяжелый период, в 2019-м смогла выстоять и закалить характер. Не было никакого пессимизма. Мы стали сильнее и конкурентнее. Я понимаю, что один в поле не воин, поэтому важно, какие люди в бизнесе тебя окружают. 2. Пожалуй, только хорошей погоды для наших, алтайских аграриев. Всего остального мы добьемся своим трудолюбием и терпением. Просить — удел слабых.

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