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Мудрости и снижения налогов: что попросили у Деда Мороза участники церемонии «Менеджер года-2019»

18 декабря в Барнауле наградили победителей бизнес-премии «Менеджер года-2019» — ведущих предпринимателей Алтайского края. Чтобы подвести итоги года, мы попросили главных героев церемонии ответить на два вопроса: один серьезный, другой — шуточный. Ответы лауреатов и гостей конкурса оказались очень неожиданными.

Вручение премии "Менеджер года-2019"
Вручение премии "Менеджер года-2019"
Дмитрий Лямзин

Вопросы:

1. Самое главное событие в 2019 году в вашем бизнесе?

2. Чтобы вы попросили у Деда Мороза для себя лично и для своего дела?

Юрий Гатилов на вручении премии «Менеджер года-2019».
Юрий Гатилов на вручении премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,
гендиректор компании «Жилищная инициатива»:

1. Конечно, это введение проектного финансирования в строительной отрасли. 2019-й — это Год свиньи, свинью нам и подложили. Теперь наступает Год крысы. Интересно, прогрызет она мешок или нет. А так — все нормально.

2. Ничего, потому что знаю, Дед Мороз — это я.

Денис Газукин,
учредитель компании Freematiq:

1. Мы открыли еще одну компанию, связанную с интернетом вещей и робототехникой. Из сферы программирования потихоньку начинаем уходить, двигаясь в «железо». Это я бы отметил в качестве основного события в бизнесе.

2. Попросил бы одного — чтобы на рынке IT Алтайского края было побольше квалифицированных кадров. Для себя ничего не прошу, в семье у меня порядок.

Олег Махнаков (справа) на вручении премии «Менеджер года-2019».
Олег Махнаков (справа) на вручении премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Олег Махнаков,
директор компании «Рикон»:

1. Важное событие — открытие экспортного направления. У нас уже есть понимание, куда мы движемся, разработана стратегия. К сожалению, сделать все это быстро не удалось, процесс достаточно длительный. На молочном заводе завершена первая очередь реконструкции, которая позволяет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Сейчас мы готовим дополнительные линии по выпуску новой продукции.

2. Я бы попросил у Деда Мороза снижение налоговой нагрузки и административных барьеров. Это и для бизнеса будет полезно, и для всех предпринимателей лично.

Вручение премии &quot;Менеджер года-2019&quot;.
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Дмитрий Лямзин.

Константин Денисенко,
генеральный директор предприятия «ЗИАС Машинери»:

1. Запуск целого направления по изготовлению промышленных 3D-принтеров. Первую успешную сделку мы осуществили с «Челябинским металлургическим комбинатом», куда ушла первая машина.

Важное событие — на нашу площадку зашел Федеральный центр компетенций, который внедряет системы бережливого производства. Потенциал у данного направления очень большой. За первые полгода, что мы внедряем данные процессы, некоторые участки серьезно преобразились. И так была высокая культура производства, а сейчас — вообще не узнать!

2. Наверное, мудрости, ведь нет предела совершенству. А еще попросил бы стабильности в Алтайском крае. Со всем остальным справимся самостоятельно.

Александр Терновой (справа) на вручении премии &quot;Менеджер года-2019&quot;
Александр Терновой (справа) на вручении премии «Менеджер года-2019»
Дмитрий Лямзин

Александр Терновой,
председатель совета директоров агропромышленной группы «Алтайские закрома»:

1. Наша команда в 2018 году пережила тяжелый период, в 2019-м смогла выстоять и закалить характер. Не было никакого пессимизма. Мы стали сильнее и конкурентнее. Я понимаю, что один в поле не воин, поэтому важно, какие люди в бизнесе тебя окружают.

2. Пожалуй, только хорошей погоды для наших, алтайских аграриев. Всего остального мы добьемся своим трудолюбием и терпением. Просить — удел слабых.

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный пртнер
Генеральный пртнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Место
Место
Место
Место
Организатор
Организатор

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