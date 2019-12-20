Мудрости и снижения налогов: что попросили у Деда Мороза участники церемонии «Менеджер года-2019»

Вопросы:
1. Самое главное событие в 2019 году в вашем бизнесе?
2. Чтобы вы попросили у Деда Мороза для себя лично и для своего дела?
Юрий Гатилов,
гендиректор компании «Жилищная инициатива»:
1. Конечно, это введение проектного финансирования в строительной отрасли. 2019-й — это Год свиньи, свинью нам и подложили. Теперь наступает Год крысы. Интересно, прогрызет она мешок или нет. А так — все нормально.
2. Ничего, потому что знаю, Дед Мороз — это я.
Денис Газукин,
учредитель компании Freematiq:
1. Мы открыли еще одну компанию, связанную с интернетом вещей и робототехникой. Из сферы программирования потихоньку начинаем уходить, двигаясь в «железо». Это я бы отметил в качестве основного события в бизнесе.
2. Попросил бы одного — чтобы на рынке IT Алтайского края было побольше квалифицированных кадров. Для себя ничего не прошу, в семье у меня порядок.
Олег Махнаков,
директор компании «Рикон»:
1. Важное событие — открытие экспортного направления. У нас уже есть понимание, куда мы движемся, разработана стратегия. К сожалению, сделать все это быстро не удалось, процесс достаточно длительный. На молочном заводе завершена первая очередь реконструкции, которая позволяет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Сейчас мы готовим дополнительные линии по выпуску новой продукции.
2. Я бы попросил у Деда Мороза снижение налоговой нагрузки и административных барьеров. Это и для бизнеса будет полезно, и для всех предпринимателей лично.
Константин Денисенко,
генеральный директор предприятия «ЗИАС Машинери»:
1. Запуск целого направления по изготовлению промышленных 3D-принтеров. Первую успешную сделку мы осуществили с «Челябинским металлургическим комбинатом», куда ушла первая машина.
Важное событие — на нашу площадку зашел Федеральный центр компетенций, который внедряет системы бережливого производства. Потенциал у данного направления очень большой. За первые полгода, что мы внедряем данные процессы, некоторые участки серьезно преобразились. И так была высокая культура производства, а сейчас — вообще не узнать!
2. Наверное, мудрости, ведь нет предела совершенству. А еще попросил бы стабильности в Алтайском крае. Со всем остальным справимся самостоятельно.
Александр Терновой,
председатель совета директоров агропромышленной группы «Алтайские закрома»:
1. Наша команда в 2018 году пережила тяжелый период, в 2019-м смогла выстоять и закалить характер. Не было никакого пессимизма. Мы стали сильнее и конкурентнее. Я понимаю, что один в поле не воин, поэтому важно, какие люди в бизнесе тебя окружают.
2. Пожалуй, только хорошей погоды для наших, алтайских аграриев. Всего остального мы добьемся своим трудолюбием и терпением. Просить — удел слабых.