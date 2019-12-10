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10 декабря -3°C

На Алтае два крупных завода отдадут в «добрые руки» по экстремально низкой цене

Для маслоэкстракционных заводов в Барнауле и Бийске вновь попытаются найти арендатора. Комитет кредиторов в начале декабря принял решение снизить цену аренды почти в 2,5 раза.

На заводе "АгроСиб-Раздолье".
На заводе "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

Как говорится в сообщении конкурсного управляющего, срок аренды составит максимум 11 месяцев, при этом в случае продажи активов договор с временным управляющим будет расторгнут в одностороннем порядке.

Также с арендатором могут попрощаться в случае, если просрочен хоть один платеж.

Минимальная цена аренды Барнаульского маслоэкстракционного завода теперь составляет 7 млн рублей в месяц, Бийского — 3 млн рублей.

В октябре нынешнего года, когда право аренды предприятий последний раз разыгрывалось на торгах, начальная стоимость их месячного пользования составляла 24,3 млн рублей.

Почему снижается цена?

Как отмечают эксперты, работающие в масложировой отрасли края, снижение стоимости аренды вполне закономерно. Прошлая цена была слишком завышена, поэтому не удивительно, что участники проигнорировали торги.

&quot;АгроСиб Раздолье&quot; запустило новую линию по розливу масла.
«АгроСиб Раздолье» запустило новую линию по розливу масла.
Анна Зайкова

Есть мнение, что арендатором мощностей останется федеральная группа компаний «Благо». Ранее в ее пресс-службе отмечали, что заинтересованы в продолжении работы на алтайских заводах. Мало того, инвестор утверждал, что готов участвовать в торгах по их выкупе.

Как отмечают специалисты, продажа активов может состояться в марте будущего года.

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