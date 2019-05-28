На Алтае посчитали, во сколько обойдется умная система автоматической передачи показаний счетчиков

Правительство края планирует направить в Минэнерго РФ и ФАС предложение отложить минимум на пять лет внедрение «умных» счетчиков электроэнергии с автоматическим и удаленным снятием показаний. Об этом заявил Александр Катнов, начальник тарифного управления края, на одной из площадок конгресса предпринимательских объединений. Причина обращения — высокие затраты за установку, которые понесут энергокомпании и которые придется оплатить потребителям.

Плюс 15%

Александр Катнов напомнил, что федеральный закон № 522 обязывает энергетиков устанавливать у розничных потребителей интеллектуальные системы учета (с автоматической дистанционной передачей показаний) и уже вступил в силу.

Четкие требования к таким приборам учета и набору их функций пока отсутствуют. Тем не менее срок исполнения обозначен: это 2023 год, пояснил чиновник. К этому моменту, если упростить, всех розничных потребителей надо оснастить счетчиками с «интеллектом».

За чей счет это будет сделано? Согласно закону, за счет гарантирующих поставщиков (это, например, «Горэлектросеть» и «Алтайэнергосбыт») и электросетевых компаний (вроде «Алтайкрайэнерго» и «Алтайэнерго»). Но эти расходы включат в сбытовую надбавку или в состав тарифа на услуги по передаче электроэнергии — то есть оплатят новшество потребители.

Но, Главным образом, не население, для которого рост тарифа ограничен предельным индексами, а прочие потребители, включая бизнес.

По словам Катнова, вопрос проработали с энергокомпаниями. И по предварительным расчетам, внедрение интеллектуальных систем учета может привести к росту цен на электроэнергию для прочих потребителей уже в 2020 году на 15%. Если не произойдет никаких изменений

Зачем нужны умные счетчики

Новые счетчики будут удаленно и автоматически передавать показания — заниматься этим потребителю уже не придется. Кроме этого, они могут подать сигнал об аварии на сети и вмешательстве в его работу, дистанционно ограничить и отключить электричество должнику.

Соответственно и поверка приборов учета станет обязанностью энергокомпаний.

Счетчик электроэнергии. СС0

Новая система учета, как предполагается, удобна не только для потребителей, но и для энергокомпаний, которые смогут существенно снизить малопродуктивные издержки. Министр энергетики Александр Новак утверждал, что это позволит сократить потери на 80 млрд рублей в год.

В экономии сомневаются

Между тем, не все так однозначно. В Барнаульской сетевой компании (БСК) уже существенно сократили потери в сетях: снижать дальше некуда, сказал замгендиректора БСК Алексей Бакунин. И, стало быть, умные счетчики ожидаемого эффекта не дадут. В ближайшей перспективе.

«Мы потратим очень большие деньги, но результата не получим наверняка», — сказал Алексей Бакулин.

В БСК проанализировали, как это происходило в одной из американских компаний (в России примеров, судя по всему, не нашлось). По словам Бакунина, для этой компании оборудование и внедрение такой системы учета в 2010—2012 годах стоило 277 млн долларов.

Затем компания три года изучала эффект внедрения новшества. Как оказалось, он составил не более 9 млн долларов в год — это значит, что срок окупаемости превышает 30 лет.

Отложить или отменить

Так или иначе, правительство края в своем обращении к Минэнерго России и ФАС предлагает сместить сроки реализации этого закона как минимум лет на пять, сказал Александр Катнов. Обращение планируется направить в ближайшее время.

Алексей Бакунин с идеей вполне согласен. Более того, возможно, применение закона в крае надо даже не отложить, а отменить, считает он. Или хотя бы для начала «выбрать богатый благополучный регион, опробовать в нем эту систему и изучить результаты». И уж после этого сделать выводы о целесообразности внедрения систем «умного» учета.

Александр Катнов рассказал и о других мерах, предпринимаемых региональным правительством, которые позволят нивелировать рост цен на электроэнергию — о них altapress.ru планирует сообщить позже.