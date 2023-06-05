На Алтае хотят обанкротить арендатора полигона ТКО, даже не приступившего к работе

Администрация Романовского района Алтайского края, протестующего против ввоза чужого мусора, требует признать банкротом арендатора единственного в Алейской зоне легального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) – фирмы «Мега-Рециклинг». Тонкость в том, что фирма, больше года арендующая землю под полигоном, так и не приступила к работе - нет лицензии. Между тем, по сообщению местных жителей, беспризорный полигон принимает отходы - пока только местные.

Арендатор без лицензии

Иск о признании фирмы «Мега-Рециклинг» банкротом от администрации района поступил в арбитраж 25 мая. Сведений о ее долгах в картотеке суда пока нет. По данным rusprofile.ru, 2022 год она завершила с убытком 455 тыс. рублей.

Но это и не удивительно. Заключив с райадминистрацией договор аренды 15 декабря 2021 года по результатам открытого аукциона, эта фирма никак не может приступить к работе на полигоне. А до аукциона никаким бизнесом она не занималась: дата ее регистрации - 1 декабря.

Из-за затянувшихся согласований она до сих пор не получила лицензию на размещение ТКО в центральном аппарате Росприроднадзора.

Полигон в Романово. WhatsApp-группа "Мусорный полигон в РОманово".

Безнадежное будущее

О том, что в Алтайском крае явно недостаточно полигонов для оптимального движения потоков ТКО, писал в Росприроднадзор еще осенью 2022 года алтайский «народный фронт».

Общественники просили ускорить оформление документов «Мега-Рециклинга». Но единственное, что сделало ведомство, так это сменило в госреестре наименование эксплуатирующей организации: с МУП «Коммунальщик» на «Мега-Рециклинг».

Приказ об этом глава Росприроднадзора подписала 27 февраля (за №81).

Контейнер для ТКО в Барнауле. Altapress.ru

Между тем, гендиректор фирмы Александр Киселев, отвечая на вопросы «Банкфакса», выразил сомнения, что фирма вообще получит лицензию - ведь полигон не соответствует СанПинам.

Пополнение свалки

Но, похоже, возможность полноценно использовать этот полигон у фирмы может не появиться по другим причинам.

В конце марта администрация района потребовала в суде расторгнуть договор аренды из-за задолженности по арендной плате и взыскать этот долг. Решение по делу еще не вынесено.

Тем временем, как сообщили altapress.ru местные жители, и мусоровозы, и сами граждане продолжают завозить на беспризорный полигон отходы.

Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич, Романово.

Один из собеседников altapress.ru недавно заметил на полигоне чей-то бульдозер. Но системно отходами на свалке не занимаются - некому.

Потоки растут

Причем в ближайшее время потоки мусора могут увеличиться: в Романовском районе уже начали его организованный вывоз. Мусорная реформа, которая стартовала в Алтайском крае еще в 2019 году, сюда пришла только в 2023-м.

И сейчас по селам района и в райцентре расставляют контейнеры. В местной газете объяснили: в Романово вывозить мусор будет МУП «Водсервис», в селах – регоператор «Экотранс».

Контейнерная площадка в Романово. WhatsApp-группа "Мусорный полигон Романово"

Очевидно, что повезут все, что раньше сжигали и закапывали, на полигон в Романово. Он же - единственный в Алейской мусорной зоне. Если не считать Усть-Калманского, который краевые власти намеревались исключить из терсхемы обращения с отходами.

«Усть-Калманский полигон строился для района и есть понимание, что не войдет туда мусор с соседних районов. Он будет использоваться для нужд района», - заверил в марте глава района Виктор Наумов в офите "Катуни24".

Суд идет

А пока, как ни парадоксально, краевой минстрой продолжает добиваться ввоза трех крупных партий ТКО, накопленных на временных площадках Алейской зоны, на Романовский и отчасти Усть-Калманский полигоны.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Оба полигона не соответствуют СанПинам, но первый включен в госреестр объектов размещения отходов (и считается легальным), а второй - в краевой перечень таких же объектов.

Ранее altapress.ru рассказывал, что жители Романовского района протестуют против ввоза сюда чужого мусора. В итоге они обратились в Генпрокуратуру. Их обращение дошло до адресата и было перенаправлено в прокуратуру Алтайского края.

Ранее в минприроды Алтайского края рассказывали, что в регионе появятся пять комплексов переработки отходов: «Алейский», «Бийский», «Заринский», «Павловский», «Славгородский». Однако о начале строительства власти до настоящего времени не сообщали.