На Алтае хотят обанкротить арендатора полигона ТКО, даже не приступившего к работе

Арендатор без лицензии
Иск о признании фирмы «Мега-Рециклинг» банкротом от администрации района поступил в арбитраж 25 мая. Сведений о ее долгах в картотеке суда пока нет. По данным rusprofile.ru, 2022 год она завершила с убытком 455 тыс. рублей.
Но это и не удивительно. Заключив с райадминистрацией договор аренды 15 декабря 2021 года по результатам открытого аукциона, эта фирма никак не может приступить к работе на полигоне. А до аукциона никаким бизнесом она не занималась: дата ее регистрации - 1 декабря.
Из-за затянувшихся согласований она до сих пор не получила лицензию на размещение ТКО в центральном аппарате Росприроднадзора.
Безнадежное будущее
О том, что в Алтайском крае явно недостаточно полигонов для оптимального движения потоков ТКО, писал в Росприроднадзор еще осенью 2022 года алтайский «народный фронт».
Общественники просили ускорить оформление документов «Мега-Рециклинга». Но единственное, что сделало ведомство, так это сменило в госреестре наименование эксплуатирующей организации: с МУП «Коммунальщик» на «Мега-Рециклинг».
Приказ об этом глава Росприроднадзора подписала 27 февраля (за №81).
Между тем, гендиректор фирмы Александр Киселев, отвечая на вопросы «Банкфакса», выразил сомнения, что фирма вообще получит лицензию - ведь полигон не соответствует СанПинам.
Пополнение свалки
Но, похоже, возможность полноценно использовать этот полигон у фирмы может не появиться по другим причинам.
В конце марта администрация района потребовала в суде расторгнуть договор аренды из-за задолженности по арендной плате и взыскать этот долг. Решение по делу еще не вынесено.
Тем временем, как сообщили altapress.ru местные жители, и мусоровозы, и сами граждане продолжают завозить на беспризорный полигон отходы.
Один из собеседников altapress.ru недавно заметил на полигоне чей-то бульдозер. Но системно отходами на свалке не занимаются - некому.
Потоки растут
Причем в ближайшее время потоки мусора могут увеличиться: в Романовском районе уже начали его организованный вывоз. Мусорная реформа, которая стартовала в Алтайском крае еще в 2019 году, сюда пришла только в 2023-м.
И сейчас по селам района и в райцентре расставляют контейнеры. В местной газете объяснили: в Романово вывозить мусор будет МУП «Водсервис», в селах – регоператор «Экотранс».
Очевидно, что повезут все, что раньше сжигали и закапывали, на полигон в Романово. Он же - единственный в Алейской мусорной зоне. Если не считать Усть-Калманского, который краевые власти намеревались исключить из терсхемы обращения с отходами.
«Усть-Калманский полигон строился для района и есть понимание, что не войдет туда мусор с соседних районов. Он будет использоваться для нужд района», - заверил в марте глава района Виктор Наумов в офите "Катуни24".
Суд идет
А пока, как ни парадоксально, краевой минстрой продолжает добиваться ввоза трех крупных партий ТКО, накопленных на временных площадках Алейской зоны, на Романовский и отчасти Усть-Калманский полигоны.
Оба полигона не соответствуют СанПинам, но первый включен в госреестр объектов размещения отходов (и считается легальным), а второй - в краевой перечень таких же объектов.
Ранее altapress.ru рассказывал, что жители Романовского района протестуют против ввоза сюда чужого мусора. В итоге они обратились в Генпрокуратуру. Их обращение дошло до адресата и было перенаправлено в прокуратуру Алтайского края.
Ранее в минприроды Алтайского края рассказывали, что в регионе появятся пять комплексов переработки отходов: «Алейский», «Бийский», «Заринский», «Павловский», «Славгородский». Однако о начале строительства власти до настоящего времени не сообщали.