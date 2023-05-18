Жители алтайского райцентра отправили жалобу генеральному прокурору из-за ввоза "чужого" мусора

Инициативная группа жителей алтайского райцентра Романово 16 мая направила жалобу генеральному прокурору России Игорю Краснову. Это - очередной виток борьбы местных активистов против ввоза в район твердых коммунальных отходов из других территорий Алтайского края. Или за то, чтобы полигон, расположенный в километре от райцентра, наконец-то привели в соответствие требованиям.

Подтвержденный факт

По последним данным, краевой минстрой добивается в суде ввоза на полигон в Романово как минимум трех крупных партий твердых коммунальных отходов - ТКО (подробности - здесь и здесь).

Одну партию (6,4 тыс. тонн) оставил на временных площадках Алейской мусорной зоны бывший регоператор "Экостар". Вторую (15,1 тыс. тонн) забыло "Спецобслуживание Центральное", третью (объем пока не указан) - "Линетт".

Все три иска поданы к экс-регоператорам, но пока не рассмотрены. Но одно решение, касающееся Романово, все же есть: 2 марта Бийский горсуд потребовал вывезти сюда 8,4 тыс. кубов отходов из Алейска.

Контейнерная площадка в Романово. WhatsApp-группа "Мусорный полигон Романово"

Между тем, как объясняют в жалобе жители Романово, их полигон не соответствует требованиям и санитарным правилам и нормам.

Этот факт подтвержден Романовским райсудом 24 марта 2022 года. А федеральный закон «Об отходах производства и потребления» допускает накопление мусора только в местах, соответствующих требованиям.

При этом, добавляют активисты, администрация района должна была в течение года привести его в соответствие нормам. Но "решение суда в установленный срок не выполнено", - пишут они в жалобе.

Контейнерная площадка в Романово. WhatsApp-группа "Мусорный полигон Романово"

Просят опротестовать

Везти горы забытых в Алейской зоне отходов в Романово краевой минстрой считает возможным, потому что местный полигон включен в госреестр и территориальную схему обращения с отходами.

Но представители инициативной группы полагают: включение полигона в терсхему противоречит законодательству.

Поэтому они просят генпрокурора России опротестовать приказ минприроды края «Об утверждении территориальной схемы» и те пункты этой схемы, которые предусматривают включение в нее полигона в Романово.

Некачественное планирование

Кроме этого, инициативная группа рассчитывает, что генпрокуратура опротестует уже вынесенное решение Бийского горсуда и вступит в арбитражные процессы - с тем, чтобы наложить обеспечительные меры и запретить ввоз отходов на романовский полигон.

«Мы считаем, что подготовка планирования обращения с отходами Алтайского края была некачественной, поэтому сам документ (территориальная схема. - Прим. Altapress.ru), по крайней мере, в определенных частях не соответствует федеральному законодательству, а значит она должна быть опротестована и отменена органами прокуратуры», - объяснила в пресс-релизе Анастасия Акмаева, представитель инициативной группы.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru